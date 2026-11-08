Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν στο σπίτι τους στην Τούμπα οι ηλικιωμένοι μετά την έξωση και τον ξεσηκωμό

Snapshot Αναβάλλεται προσωρινά η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2027.

Το ζευγάρι επιστρέφει στο σπίτι του και αναστέλλεται κάθε ενέργεια απομάκρυνσης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η Επιτροπή Εργατικών Σωματείων ενάντια στους Πλειστηριασμούς θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στην οδό Καππαδοκίας 64.

Το ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του λόγω οφειλών στεγαστικού δανείου 140.000 ευρώ για το οποίο είχαν εγγυηθεί για τον γιο τους.

Οι υποστηρικτές της οικογένειας χαρακτηρίζουν την προσωρινή αναστολή έξωσης ως «πρώτη νίκη της αλληλεγγύης» και δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Snapshot powered by AI

Ευχάριστα μαντάτα -έστω και προσωρινά- για το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, καθώς αναβάλλεται η έξωση από το σπίτι τους, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2027, οπότε κι αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Εργατικών Σωματείων ενάντια στους Πλειστηριασμούς, το ηλικιωμένο ζευγάρι επιστρέφει στο σπίτι του, ενώ η συμφωνία προβλέπει την αναστολή οποιασδήποτε ενέργειας απομάκρυνσής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 10:00, έξω από την κατοικία, στην οδό Καππαδοκίας 64, προκειμένου να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις.

Οι υποστηρικτές της οικογένειας κάνουν λόγο για «μια πρώτη νίκη της αλληλεγγύης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 77 και 75 ετών, κινδυνεύει να χάσει την κατοικία στην οποία διαμένει εδώ και περίπου 30 χρόνια, καθώς το ακίνητο εκπλειστηριάστηκε λόγω οφειλών από στεγαστικό δάνειο ύψους 140.000 ευρώ, στο οποίο οι δύο ηλικιωμένοι είχαν μπει εγγυητές για τον γιο τους. Το σπίτι πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη μέσω πλειστηριασμού, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία έξωσης του ζευγαριού.

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