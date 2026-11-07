Θεσσαλονίκη - έξωση: Πανστρατιά αθλητών - Μπαντής, Πέλκας, Γιαννούλης στο πλευρό των ηλικιωμένων

Snapshot Ο Δημήτρης Πέλκας, ο Γιώργος Τανούλης και ο Γιώργος Μπαντής επισκέφθηκαν την οικογένεια Πολυχρονίδη στην Κάτω Τούμπα, που κινδυνεύει με έξωση.

Η οικογένεια αποτελείται από έναν 77χρονο με καρκίνο και άνοια και τη 75χρονη σύζυγό του, που απειλούνται να χάσουν την πρώτη τους κατοικία.

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιούνται εδώ και πέντε ημέρες στην πολυκατοικία της οδού Καππαδοκίας 64 με τη συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, δήλωσε ότι οι αθλητές πρέπει να στηρίζουν τους αδικημένους και εξέφρασε την αντίθεσή του στην έξωση των ηλικιωμένων.

Οι συλλογικότητες προσφέρουν τρόφιμα και γεύματα στους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις συμπαράστασης. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι του ελληνικού αθλητισμού βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας Πολυχρονίδη, στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στους δύο ηλικιωμένους που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.

Το απόγευμα της Παρασκευής (6/11), ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, ο μπασκετμπολίστας του Άρη, Γιώργος Τανούλης, και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, επισκέφθηκαν την πολυκατοικία στην οδό Καππαδοκίας 64, όπου εδώ και πέντε ημέρες πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για την οικογένεια.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 77χρονος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς πάσχει από καρκίνο και άνοια, και η 75χρονη σύζυγός του. Το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο να χάσει την πρώτη κατοικία του, προκαλώντας κύμα κινητοποιήσεων και συμπαράστασης από κατοίκους και πολίτες.

Ο Δημήτρης Πέλκας έφτασε στο σημείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κυβέλη Μάρδα. Μαζί με τον Γιώργο Τανούλη και τον Γιώργο Μπαντή συνομίλησαν με μέλη της οικογένειας, άκουσαν όσα αντιμετωπίζουν και ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι συγκεντρώσεις έξω από την πολυκατοικία συνεχίζονται, με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους. Παράλληλα, συλλογικότητες βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας, προσφέροντας τρόφιμα και γεύματα στους πολίτες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Το μήνυμα του Γιώργου Μπαντή

Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης, τονίζοντας πως η θέση ενός αθλητή είναι δίπλα στους ανθρώπους που αδικούνται.

«Πάντα πίστευα ότι, για να είσαι αθλητής, θα πρέπει να στέκεσαι στο πλευρό του ανθρώπου που αδικείται. Όχι στην έξωση των ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα. Αλληλεγγύη, ο μόνος δρόμος», έγραψε χαρακτηριστικά.

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