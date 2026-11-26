Ένα παιδί με πυρετό που αρνείται ξαφνικά ακόμη και το αγαπημένο του φαγητό μπορεί να έχει επώδυνες πληγές μέσα στο στόμα. Εάν εμφανίζονται επίσης μικρές κηλίδες ή φουσκάλες στις παλάμες ή τα πέλματα, μια πιθανή εξήγηση είναι η λεγόμενη «νόσος των χεριών, του ποδιού και του στόματος», που προκαλείται συνήθως από τους ιούς Coxsackie (κοξάκι).

Τα περισσότερα παιδιά αναρρώνουν μέσα σε 7-10 ημέρες, αλλά η αναγνώριση των σημαδιών αφυδάτωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Τι είναι ο ιός Κοξάκι και ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα;

Οι ιοί Coxsackie ανήκουν στην ομάδα των εντεροϊών. Οι τύποι A16 και A6 προκαλούν συνήθως νόσο των χεριών, των ποδιών και του στόματος, αν και άλλοι εντεροϊοί μπορούν επίσης να την προκαλέσουν. Δεν προκαλεί κάθε λοίμωξη Coxsackie αυτό το χαρακτηριστικό εξάνθημα.

Η ασθένεια επηρεάζει ιδιαίτερα παιδιά κάτω των 5 ετών. Τα συμπτώματα συχνά ξεκινούν 3-5 ημέρες μετά την μόλυνση και μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πυρετό

Πονόλαιμο

Μειωμένη όρεξη

Κόπωση

Ευερεθιστότητα

Πόνο κατά την κατάποση

Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με κοινό κρυολόγημα, πριν εμφανιστούν πιο χαρακτηριστικές αλλοιώσεις.

Πώς μοιάζει το εξάνθημα από μόλυνση με τον ιό Κοξάκι;

Μέσα στο στόμα : Μικρές κόκκινες κηλίδες μπορούν να εξελιχθούν σε επώδυνες φουσκάλες ή ρηχά έλκη στη γλώσσα και στο εσωτερικό των μάγουλων. Ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει αυξημένη σιελόρροια, να αρνείται τα ποτά ή να κλαίει κατά την κατάποση.

: Μικρές κόκκινες κηλίδες μπορούν να εξελιχθούν σε επώδυνες φουσκάλες ή ρηχά έλκη στη γλώσσα και στο εσωτερικό των μάγουλων. Ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει αυξημένη σιελόρροια, να αρνείται τα ποτά ή να κλαίει κατά την κατάποση. Στα χέρια και τα πόδια: Αναζητήστε επίπεδες ή ανυψωμένες κηλίδες, μερικές φορές με μικρές φουσκάλες γεμάτες με υγρό, ιδιαίτερα στις παλάμες και τα πέλματα. Το εξάνθημα συνήθως δεν προκαλεί φαγούρα. Κηλίδες μπορεί επίσης να εμφανιστούν στους γλουτούς, τα χέρια ή τα πόδια.

Η ερυθρότητα μπορεί να είναι λιγότερο ορατή σε πιο σκούρο δέρμα. Τα παιδιά δεν αναπτύσσουν απαραίτητα αλλοιώσεις και στις τρεις περιοχές. Άλλες λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια εξανθήματα, επομένως ένα εξάνθημα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.

Πότε πρέπει οι γονείς να ανησυχούν για το Κοξάκι στο παιδί;

Η πιο συχνή επιπλοκή είναι η αφυδάτωση, επειδή οι πληγές στο στόμα μπορεί να κάνουν την κατάποση επώδυνη.

Επικοινωνήστε με τον παιδίατρο εάν το παιδί:

Πίνει πολύ λίγο

Ουρεί λιγότερο συχνά

Έχει λιγότερες βρεγμένες πάνες

Κλαίει χωρίς δάκρυα

Έχει ξηροστομία

Έχει πυρετό που διαρκεί περισσότερο από 3 ημέρες

Είναι ηλικίας κάτω των 6 μηνών

Έχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Δεν βελτιώνεται μετά από 10 ημέρες

Ζητήστε επείγουσα ιατρική αξιολόγηση για:

δυσκολία στην αναπνοή

ασυνήθιστη υπνηλία με δυσκολία στο ξύπνημα

δυσκαμψία στον αυχένα

επιληπτικές κρίσεις

πυρετό με μωβ-κόκκινες κηλίδες που δεν εξασθενούν υπό πίεση

Τα μωρά μικρότερα των 3 μηνών με πυρετό 38°C και πάνω απαιτούν επίσης άμεση αξιολόγηση.

Τι βοηθά ένα παιδί να αναρρώσει από Κοξάκι;

Προσφέρετε συχνές μικρές ποσότητες δροσερών υγρών και μαλακών, μη όξινων τροφών.

Συνεχίστε τον θηλασμό ή τη σίτιση με φόρμουλα σε βρέφη.

Ρωτήστε τον παιδίατρο για παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη κατάλληλη για την ηλικία και το βάρος. Αποφύγετε την ιβουπροφαίνη εάν το παιδί είναι αφυδατωμένο και μην δίνετε ασπιρίνη στα παιδιά.

Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν τις ιογενείς λοιμώξεις.

Πόσο μεταδοτικό είναι το Κοξάκι και πότε μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο;

Η μετάδοση γίνεται μέσω αναπνευστικών εκκρίσεων, κοπράνων, υγρού από φουσκάλες και μολυσμένων αντικειμένων. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά την αλλαγή πάνας, καθαρίστε τα κοινόχρηστα παιχνίδια και αποφύγετε την κοινή χρήση ποτηριών ή μαχαιροπίρουνων.

Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι όσο έχουν πυρετό ή είναι αδιάθετα. Ρωτήστε τον παιδίατρο και ακολουθήστε τις οδηγίες του σχολείου και της τοπικής δημόσιας υγείας πριν επιστρέψετε. Ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί και μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα παιδί να έχει Κοξάκι χωρίς εξάνθημα;

Ναι. Ορισμένες λοιμώξεις προκαλούν πυρετό και επώδυνες πληγές στο πίσω μέρος του λαιμού (ερπηγινίτιδα), χωρίς το τυπικό εξάνθημα στα χέρια και τα πόδια.

Μπορεί ένα παιδί να κολλήσει Κοξάκι δύο φορές;

Ναι. Η ανοσία σε έναν τύπο ιού δεν προστατεύει από όλους τους άλλους.

Γιατί τα νύχια του παιδιού μου ξεφλουδίζουν εβδομάδες μετά την ανάρρωση;

Η προσωρινή απώλεια νυχιών μπορεί να ακολουθήσει την ασθένεια από Κοξάκι. Τα νύχια συνήθως ξαναφυτρώνουν. Ρωτήστε τον παιδίατρο εάν συμβεί αυτό.

Συμπέρασμα

Ο συνδυασμός πληγών στο στόμα και κηλίδων στα χέρια ή τα πόδια είναι μια χρήσιμη ένδειξη, αλλά το πόσο καλά πίνει και συμπεριφέρεται το παιδί σας έχει μεγαλύτερη σημασία από το πόσο εκτεταμένο φαίνεται το εξάνθημα.

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