Τέλος τα ραδιόφωνα από τα αυτοκίνητα - Τι θα τα αντικαταστήσει

Το παραδοσιακό ραδιόφωνο κλείνει τον κύκλο του και παραδίδει τη σκυτάλη στη νέα ψηφιακή εποχή, με την τεχνολογία DAB να κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία της στο ταμπλό των αυτοκινήτων.

Για χρόνια τα FM ήταν ο πιστός συνοδηγός κάθε οδηγού – από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τη μουσική που έσπαγε τη ρουτίνα της κίνησης. Όμως η τεχνολογία προχωρά και το γνώριμο αναλογικό ραδιόφωνο υποχωρεί, αφήνοντας χώρο στο Digital Audio Broadcasting.

Το DAB υπόσχεται καθαρότερο ήχο, χωρίς τα «παράσιτα» των FM, αλλά και πρόσθετες δυνατότητες, όπως εμφάνιση κειμένου, γραφικών ή ακόμη και κινούμενης εικόνας στην οθόνη του αυτοκινήτου. Με απλά λόγια, το ραδιόφωνο δεν εξαφανίζεται – εξελίσσεται, όπως ακριβώς συνέβη και με την τηλεόραση όταν πέρασε από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα.

Η αλλαγή έχει ήδη θεσμοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τα τέλη του 2020, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ορίζει ότι όλα τα καινούρια αυτοκίνητα, αλλά και οι οικιακές συσκευές που διατίθενται στην αγορά, πρέπει να υποστηρίζουν λήψη DAB. Στα νεότερα μοντέλα η τεχνολογία είναι ήδη ενσωματωμένη, ενώ για τα παλαιότερα Ι.Χ. απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

Παρότι το DAB έχει κερδίσει έδαφος σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα η μετάβαση γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί παραμένουν πιστοί στα FM. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι το ψηφιακό σήμα θα επικρατήσει και στη χώρα μας, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για το μέλλον του ραδιοφώνου.