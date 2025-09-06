Volvo: Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 ξεκινά
Η Volvo Cars έχει ανοίξει το βιβλίο παραγγελιών του ES90 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας,
Η Volvo Cars έχει ξεκινήσει την παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 για τις ευρωπαϊκές αγορές
Σχεδιασμένο για μία ζωή σε ισορροπία, το ES90 προσφέρει ασφάλεια, τεχνολογία και πολυχρηστικές δυνατότητες, στο κομψό σχήμα ενός σύγχρονου, ηλεκτρικού σεντάν. Είναι το πρώτο μοντέλο Volvo με τεχνολογία 800 volt, η οποία του παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία και πιο γρήγορη φόρτιση σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo.
