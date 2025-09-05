Το Concept C εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την Audi
Η Audi παρουσίασε στο Μιλάνο το εντυπωσιακό Concept C, ένα πρωτότυπο διθέσιο ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο που το κοινό θα δει από κοντά την επόμενη εβδομάδα στην έκθεση του Μονάχου (IAA 2025).
Το συγκεκριμένο πρωτότυπο παρουσιάζει στην ουσία τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας και την πρότασή της για ένα διάδοχο των σπορ μοντέλων της TT και R8.
Το Concept C εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την Audi
