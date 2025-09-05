AUTO THESSALONIKI 2025: Από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ
Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης!
Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για κάθε λάτρη του αυτοκινήτου, με την AUTO THESSALONIKI 2025 να φέρνει στο κοινό πανελλαδικές πρεμιέρες, νέα μοντέλα και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης και της κινητικότητας.
