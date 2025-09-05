Το νέο Richard Mille RM 43-01 είναι η Ferrari των ρολογιών

Του Γιάννη Σκουφή

Η ελβετική Richard Mille παρουσίασε το RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari, ένα ρολόι που, πέρα από τη σύνδεσή του με τη Ferrari, ξεχωρίζει για τη σχεδίαση, την κατασκευή και το τεχνικό του υπόβαθρο. Με τιμή που αγγίζει το 1.430.000 ευρώ, το RM 43-01 απευθύνεται σε έναν κόσμο όπου η έννοια της πολυτέλειας συνδέεται με την απόλυτη μηχανική λεπτομέρεια.

Όπως και στο πρώτο RM-001 Tourbillon του 2001, στο νέο 43-01 τα εσωτερικά εξαρτήματα είναι ορατά ωστόσο, αυτή τη φορά, η αισθητική είναι εμπνευσμένη από το σχεδιασμό της Ferrari.

Η εμπλοκή του Flavio Manzoni, επικεφαλής σχεδιασμού της Ferrari, στην εξέλιξη του ρολογιού, δεν ήταν απλώς συμβολική. Ανάμεσα στα 514 επιμέρους εξαρτήματα, υπάρχουν βίδες που παραπέμπουν σε καλύμματα κινητήρων της μάρκας, μεταλλικά στοιχεία με σχήμα «Χ» που θυμίζουν ενισχύσεις στροφάλου και κουμπιά εμπνευσμένα από τα πίσω φώτα της SF90 Stradale. Ακόμα και το λουράκι έχει λεπτομέρειες που μιμούνται τη μάσκα της αγωνιστικής 488 Challenge Evo.

Πέρα από την εμφάνιση, το RM 43-01 εξοπλίζεται με μηχανισμό χρονογράφου «split-seconds» που είναι ιδανικός για χρονομέτρηση γύρων, μιας και επιτρέπει την ταυτόχρονη καταγραφή δύο αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών. Ταυτόχρονα, ο tourbillon μηχανισμός εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια.

Θα κατασκευαστούν μόλις 150 RM 43-01, 75 με κάσα από τιτάνιο και 75 από σύνθετο ανθράκονημα (Carbon TPT). Με κόστος που ξεκινά από 1.300.000 ευρώ για την έκδοση τιτανίου και φτάνει τα 1.535.000 ευρώ για την έκδοση με κάσα από ανθρακονήματα, το RM 43-01 αποτελεί μια ωδή στην τελειότητα, σε ένα επίπεδο όπου ο μηχανολογικός φανατισμός αγγίζει τα όρια της τέχνης.