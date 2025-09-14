Ένα παλιό αγροτικό Mercedes με καρδιά AMG

Του Γιάννη Σκουφή

Μια κλασική Mercedes 180D του 1956, που κάποτε κυκλοφορούσε στους χωματόδρομους της Νότιας Αφρικής ως αγροτικό αυτοκίνητο, επιστρέφει με τον πιο απρόσμενο τρόπο: με την καρδιά και την τεχνολογία μιας σύγχρονης A 45 AMG. Πίσω από αυτήν την ιδιαίτερη μετατροπή βρίσκεται το συνεργείο Mo's Restoration & Parts, που ειδικεύεται στις βελτιώσεις και τις μετατροπές παλιών Mercedes με μηχανικά σύνολα από AMG.

Η συγκεκριμένη βάση προέρχεται από την W120, ένα από τα πρώτα μοντέλα της Mercedes με αυτοφερόμενο πλαίσιο. Στη Νότια Αφρική, ορισμένα από αυτά τα σεντάν μετατράπηκαν σε αγροτικά, με τη χρήση γνήσιων πλαισίων από Γερμανία και χειροποίητες καρότσες. Παρά την ανθεκτικότητά τους, ελάχιστες τέτοιες μετατροπές διασώζονται μέχρι σήμερα.

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο πρότζεκτ ξεχωριστό δεν είναι απλώς η αναπαλαίωση, αλλά η πλήρης μεταμόρφωση. Το παλιό πλαίσιο και ο κινητήρας αφαιρέθηκαν πλήρως. Πλέον, κάτω από το αμάξωμα κρύβεται η βάση της A 45 AMG, μαζί με τον δίλιτρο turbo των 387 ίππων.

Το εσωτερικό έχει επίσης αντικατασταθεί πλήρως, καθώς αυτό της A 45 AMG έχει μεταφερθεί αυτούσιο. Αν και χάνει σε αυθεντικότητα, κερδίζει σε άνεση και τεχνολογία. Η ανάρτηση, τα φρένα και όλα τα μηχανικά μέρη προέρχονται από τη σύγχρονη AMG, κάτι που σημαίνει ότι αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί με άνεση τόσο σε απαιτητικούς δρόμους όσο και σε πίστες.

Μπορεί να μην είναι φτιαγμένο για να κουβαλά… σακιά με πατάτες, αλλά το σίγουρο είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν περνά απαρατήρητο.