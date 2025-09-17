Opel: Το Corsa GSE Vision Gran Turismo έτοιμο για το Gran Turismo World Series

Στο δεύτερο γύρο του Gran Turismo World Series, που θα πραγματοποιηθεί στο Uber Eats Music Hall στο Βερολίνο, το Corsa GSE Vision Gran Turismo θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος, ενώ οι κορυφαίοι παίκτες του Gran Turismo θα διαγωνιστούν, αναμένοντας ταυτόχρονα με ανυπομονησία το ντεμπούτο του μοντέλου στο παιχνίδι.

