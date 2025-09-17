Opel: Το Corsa GSE Vision Gran Turismo έτοιμο για το Gran Turismo World Series
Λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo κατευθύνεται προς το Βερολίνο, για να παρουσιαστεί στη δεύτερη φάση του Gran Turismo World Series στις 20 Σεπτεμβρίου.
Στο δεύτερο γύρο του Gran Turismo World Series, που θα πραγματοποιηθεί στο Uber Eats Music Hall στο Βερολίνο, το Corsa GSE Vision Gran Turismo θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος, ενώ οι κορυφαίοι παίκτες του Gran Turismo θα διαγωνιστούν, αναμένοντας ταυτόχρονα με ανυπομονησία το ντεμπούτο του μοντέλου στο παιχνίδι.
