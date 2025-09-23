Σπορ αυτοκίνητα: Από το ανθρακόνημα… στο λινάρι
Το ανθρακόνημα για δεκαετίες ήταν το ιερό δισκοπότηρο των σπορ και αγωνιστικών αυτοκινήτων – συνώνυμο με την ακαμψία, την ελαφρότητα και τις υψηλές επιδόσεις.
Σήμερα, όμως, η νέα τάση στη βιομηχανία δείχνει να ανατρέπει τα δεδομένα: οι κατασκευαστές στρέφονται σε φυσικές ίνες λινάριου, ένα υλικό που υπόσχεται όχι μόνο χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και ουσιαστικά πλεονεκτήματα για τα αυτοκίνητα του μέλλοντος.
