Το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής ανήκει στη BYD και είναι ηλεκτρικό

Το υπερπολυτελές αυτοκίνητο της BYD έγινε το πιο γρήγορο κινεζικό μοντέλο παραγωγής, εντυπωσιάζοντας τους πάντες

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η Yangwang, η κορυφαία premium μάρκα του παγκόσμιου ηγέτη στα οχήματα νέας ενέργειας BYD, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής, φτάνοντας τα 496,22 χιλιόμετρα / ώρα στην πίστα δοκιμών ATP Automotive Testing Papenburg, στη Γερμανία.

Η επίδοση σημειώθηκε με το νέο υπεραυτοκίνητο Yangwang U9 Xtreme τη 14η Σεπτεμβρίου 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα αλλά και το μέγιστο των 490,484 χιλιομέτρων / ώρα του ταχύτερου βενζινοκίνητου μοντέλου, αποτελώντας το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο συνολικά.

Αυτό το σύγχρονο τεχνολογικό ορόσημο θέτει ένα νέο πρότυπο στην ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας απαράμιλλη ισχύ και ταχύτητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Αρχικά γνωστό με την ονομασία U9 Track / Special Edition και πλέον επίσημα ως Yangwang U9 Xtreme στην έκδοση παραγωγής (ή U9X εν συντομία), το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη βασίζεται στην υπάρχουσα τεχνική αρχιτεκτονική του U9, που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα και αξιοποιεί μία σειρά συστημάτων με πρωτοποριακή τεχνολογία.

Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης με ηλεκτρικά υπερυψηλής τάσης 1200V (σε σύγκριση με 800V), μπαταρία Blade λιθίου – σιδήρου – φωσφόρου με εντυπωσιακό ρυθμό εκφόρτισης 30C, τέσσερις υπερυψηλής ταχύτητας ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν έως και τις 30.000 συνάψεις ανά λίτρο και αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ίππους, ελαστικά semi–slick αγωνιστικών προδιαγραφών, καθώς και αναβαθμισμένη ανάρτηση DiSus–X με ειδική ρύθμιση για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες καταπονήσεις της οδήγησης σε πίστα.

Ο οδηγός του U9X ήταν ο Γερμανός Μαρκ Μπάσενγκ, ειδικός σε πίστες και με μακρά πορεία στους αγώνες αυτοκινήτων. Το U9 Xtreme είναι πλέον διαθέσιμο για πελάτες, σε περιορισμένη παραγωγή που δεν θα ξεπεράσει τις 30 μονάδες.

Αυτές οι έννοιες ταιριάζουν απόλυτα με την φιλοσοφία της Yangwang, η οποία αντλεί ικανοποίηση από την εξερεύνηση νέων ορίων και τις καινοτομίες που προκύπτουν μέσα από αυτήν.

Με την κατάρριψη ενός νέου παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας, η Yangwang επαναπροσδιορίζει την έννοια του βιώσιμου supercar.

Με την υποστήριξη της καινοτομίας και των δεσμεύσεων βιωσιμότητας της BYD, η Yangwang αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής για να προσφέρει ασύγκριτες επιδόσεις, ασφάλεια και απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.

Η Yangwang, που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2022, αποτελεί τη ναυαρχίδα της BYD στο χώρο των premium οχημάτων νέας ενέργειας (NEV). Με οδηγό το καινοτόμο πνεύμα, την πρωτοποριακή τεχνολογία και τον αιχμηρό σχεδιασμό, η μάρκα φιλοδοξεί να επανακαθορίσει τα όρια της αυτοκίνησης.

