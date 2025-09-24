Η BYD παίρνει το στέμμα από την Bugatti!
Η αυτοκινητοβιομηχανία ζει μια ιστορική καμπή. Για πρώτη φορά, το στέμμα της απόλυτης ταχύτητας δεν βρίσκεται σε ευρωπαϊκά χέρια αλλά σε κινεζικά.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η BYD, μέσω της μάρκας πολυτελών υπεραυτοκινήτων YangWang, παρουσίασε το U9 Xtreme, ένα ηλεκτρικό hypercar που κατάφερε να αγγίξει τα 496,22 χλμ./ώρα (308,4 mph), εκθρονίζοντας την περίφημη Bugatti Chiron Super Sport 300+.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η BYD παίρνει το στέμμα από την Bugatti!
10:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»
10:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ
10:29 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ