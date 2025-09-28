Stellantis IBIS: Νέα καινοτόμος τεχνολογία μπαταριών

Το πρώτο πρωτότυπο με τεχνολογία IBIS, ένα Peugeot e-3008, παρουσίασε αύξηση ισχύος, ταχύτερη φόρτιση κατά 15% και μείωση βάρους κατά 40 κιλά.

Stellantis IBIS: Νέα καινοτόμος τεχνολογία μπαταριών
Η Stellantis παρουσίασε το Intelligent Battery Integrated System (IBIS), μια επαναστατική προσέγγιση στη διαχείριση μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Αντί για ξεχωριστό inverter και φορτιστή, η τεχνολογία ενσωματώνει τα ηλεκτρονικά απευθείας στα στοιχεία της μπαταρίας. Το αποτέλεσμα: μειωμένο βάρος, υψηλότερη απόδοση φόρτισης, αυξημένη ισχύ και μεγαλύτερη αυτονομία.

Η εξέλιξη της IBIS πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Saft, θυγατρική της TotalEnergies, στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο και οικονομικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

