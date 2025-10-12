Όταν η Porsche κατασκεύαζε ένα στρατιωτικό «τζιπ» με τον κινητήρα πίσω

Του Γιάννη Σκουφή

Πριν η Porsche γίνει συνώνυμο των σπορ κουπέ και των SUV υψηλών επιδόσεων, είχε μια σύντομη και σχεδόν άγνωστη απόπειρα να εξελίξει ένα στρατιωτικό όχημα για το γερμανικό στρατό. Το αποτέλεσμα ήταν η Porsche 597 Jagdwagen, ένα τετρακίνητο μοντέλο με επίπεδο κινητήρα, βασισμένο στο μηχανικό σύνολο της Porsche 356, τοποθετημένο πίσω.

Η ιδέα ξεκίνησε το 1953, όταν η Γερμανία αναζητούσε το δικό της 4x4, αντίστοιχο του αμερικανικού Jeep. Η Porsche απάντησε με ένα ελαφρύ όχημα εκτός δρόμου, με μικρό μεταξόνιο (μόλις 2,05 μέτρα), βάρος κάτω από 1.100 κιλά και κίνηση είτε στους δύο είτε και στους τέσσερις τροχούς. Το Jagdwagen είχε τελική ταχύτητα 100 χλμ./ώρα και μπορούσε να κινηθεί ακόμη και σε πολύ δύσβατα εδάφη, χάρη στις αναλογίες του.

Ο κινητήρας του πρωτότυπου είναι ένας ατμοσφαιρικός boxer 1.600 κυβικών με απόδοση 50 ίππων που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 4 σχέσεων. Η σχεδίασή του ήταν απλή, με αμάξωμα μονοκόμματο και αρχικά χωρίς πόρτες, χαρακτηριστικό που θεωρητικά του επέτρεπε και πλεύση στο νερό. Κατασκευάστηκαν συνολικά 71 μονάδες μεταξύ 1955 και 1958, εκ των οποίων μόνο 49 διατέθηκαν στην αγορά για πολιτική χρήση.

Τελικά, το Jagdwagen απορρίφθηκε από τον γερμανικό στρατό, ο οποίος προτίμησε το πιο οικονομικό και πιο εύκολο κατασκευαστικά DKW Munga. Το κόστος εξέλιξης της Porsche 597 είχε φτάσει τα 1,8 εκατομμύρια μάρκα, ποσό που σήμερα ισοδυναμεί με περίπου 5 εκατ. δολάρια.

Αν και η αποτυχία του πρότζεκτ έβαλε τέλος στην ενασχόληση της Porsche με τα στρατιωτικά οχήματα, ίσως τελικά αυτό να ήταν προς το συμφέρον της. Αντί να μπει στον ανταγωνισμό των 4x4, η μάρκα επικεντρώθηκε στα σπορ αυτοκίνητα και καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές κατασκευάστριες. Το Jagdwagen έμεινε τελικά ένα σπάνιο και συλλεκτικό κεφάλαιο στην ιστορία της.