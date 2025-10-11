Αυτόνομο περιπολικό στους δρόμους χωρίς αστυνομικό

Του Γιάννη Σκουφή

Το μεγαλύτερο αστυνομικό τμήμα στο Μαϊάμι παρουσίασε πρόσφατα το πρώτο αυτόνομο περιπολικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ονομάζεται PUG (Police Unmanned Ground patrol partner). Το συγκεκριμένο περιπολικό βασίζεται σε ένα μοντέλο της Ford και είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόνομης οδήγησης από την Perrone Robotics.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που έχει στόχο την επιτήρηση περιοχών με αυξημένη εγκληματικότητα, χωρίς την παρουσία αστυνομικού μέσα στο αυτοκίνητο.

Το PUG περιπολεί αυτόνομα, συλλέγει δεδομένα μέσω καμερών και θερμικών αισθητήρων, ενώ διαθέτει και σύστημα ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας. Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα εκτόξευσης drone για εναέρια παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του αστυνομικού τμήματος, η παρουσία του PUG μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας, αλλά και να ενισχύσει την αποδοτικότητα του αστυνομικού έργου, αναλαμβάνοντας επαναλαμβανόμενα καθήκοντα ώστε οι αστυνομικοί να επικεντρώνονται σε πιο σύνθετες καταστάσεις.

Για την ώρα, το PUG δεν θα χρησιμοποιηθεί άμεσα σε συμβάντα, αλλά θα ενταχθεί στο Γραφείο Κοινοτικών Υποθέσεων και θα δώσει το «παρών» σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπου θα συγκεντρωθούν σχόλια και αντιδράσεις από τους πολίτες.

Το πιλοτικό στάδιο θα διαρκέσει έναν χρόνο, με στόχο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου ως προς την ταχύτητα απόκρισης, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το αν πρόκειται για μια ουσιαστική καινοτομία ή για μία τεχνολογικά εντυπωσιακή δοκιμή δημοσίων σχέσεων, μένει να φανεί στην πράξη. Το βέβαιο είναι ότι το «ρομποτικό» περιπολικό του Μαϊάμι έχει ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της αστυνόμευσης.

