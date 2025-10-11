Η Ferrari Elettrica, το πρώτο ηλεκτρικό από το Maranello, είναι high tech

Η Ferrari μπαίνει και επίσημα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με την Elettrica η πιο διάσημη μάρκα αυτοκινήτων του κόσμου θα παρουσιάσει το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής το 2026, Για το οποίο υπόσχεται να μεταφέρει το πάθος και τις επιδόσεις της Ferrari στο μέλλον της μηδενικής εκπομπής ρύπων.

Η αποκάλυψη της Ferrari Elettrica έγινε στο πλαίσιο του Capital Markets Day 2025, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της εταιρείας. Το ηλεκτρικό supercar αποτελεί το τέταρτο κεφάλαιο της πολυενεργειακής στρατηγικής του Maranello, η οποία πλέον περιλαμβάνει θερμικά, υβριδικά, plug-in υβριδικά και τώρα, ηλεκτρικά σύνολα.

