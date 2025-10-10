Τον κάλεσαν από εκπομπή γιατί κέρδισε το αυτοκίνητο και εκείνος απείλησε ότι θα πάρει την αστυνομία

Η εκπομπή «Το Πρωινό» ολοκληρώθηκε με ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό φινάλε, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Λιάγκα και έναν τυχερό τηλεθεατή από την Καβάλα, ο οποίος κέρδισε το αυτοκίνητο της μεγάλης κλήρωσης.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο παρουσιαστής μιλούσε με τον νικητή, τον Νίκο, κάνοντάς του απλές ερωτήσεις όπως «τι κάνεις;», «πού βρίσκεσαι;» και «έχεις αυτοκίνητο;». Ωστόσο, ο Νίκος δεν αντιλήφθηκε ποιος του τηλεφωνούσε και συνέχισε επίμονα να ρωτά ποιος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής.

«Αρχίζεις και γίνεσαι περίεργος, και ειλικρινά θα το κλείσω αν δεν μου πεις ποιος είσαι», είπε ενοχλημένος, ενώ το πάνελ της εκπομπής ξέσπασε σε γέλια. «Είστε αστείοι, γιατί γελάτε;» απάντησε εκείνος μπερδεμένος. Σε κάποια στιγμή μάλιστα απείλησε πως θα καλέσει την αστυνομία και τελικά έκλεισε το τηλέφωνο.

Η παραγωγή επικοινώνησε ξανά μαζί του και τότε του ανακοινώθηκε ότι είναι ο μεγάλος νικητής του αυτοκινήτου, αξίας 20.000 ευρώ. «Τώρα αλήθεια λέτε; Είμαι από την Καβάλα. Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση γιατί είχα έναν άρρωστο στο σπίτι. Είμαι 42 χρονών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», ανέφερε φανερά αμήχανος ο Νίκος από την Καβάλα που κέρδισε το αυτοκίνητο.