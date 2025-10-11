CUPRA Born & Tavascan: Ακόμα πιο ελκυστικά με μειωμένες τιμές

Η γκάμα του Born και του Tavascan προσφέρει διάφορες επιλογές μπαταρίας και ισχύος, εξασφαλίζοντας αυτονομία και επιδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Η CUPRA ανακοίνωσε νέες προωθητικές ενέργειες για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Born και Tavascan, καθιστώντας τα πιο προσιτά για τους αγοραστές. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και τα €5.500, ενώ συνδυάζονται με επιπλέον κρατική επιδότηση €3.000 μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», μειώνοντας σημαντικά το τελικό κόστος.

Στο CUPRA Born, η προσφορά αφορά τόσο τα υπάρχοντα μοντέλα MY25 όσο και τα νεότερα MY26. Για τα MY25, η έκπτωση φτάνει τα €5.000, με την έκδοση 59 kWh (231 PS) να διατίθεται από €35.990 και την έκδοση 77 kWh από €39.990. Στα MY26, το όφελος ανέρχεται σε €3.000, με τη βασική έκδοση 59 kWh (204 PS) να ξεκινά από €34.990. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να επωφεληθούν από την κρατική επιδότηση, ανάλογα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

