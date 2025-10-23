Αυξάνονται συνεχώς οι κλοπές καλωδίων από φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Του Γιάννη Σκουφή

Μπορεί πριν από λίγο καιρό η δυσκολία εντοπισμού ενός φορτιστή να ήταν πραγματική σπαζοκεφαλιά για τους οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σήμερα όμως υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα: αν αυτός ο φορτιστής διαθέτει ακόμα καλώδιο.

Και αυτό επειδή η κλοπή καλωδίων φόρτισης έχει εξελιχθεί από σποραδικό περιστατικό σε οργανωμένο φαινόμενο με διαστάσεις εκατέρωθεν του Ατλαντικού.

Η γερμανική EnBW, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές υποδομών φόρτισης στην Ευρώπη, καταγράφει ήδη περισσότερες από 900 περιπτώσεις κλοπής καλωδίων για το 2025, με μέσο κόστος επισκευής περίπου 3.500 ευρώ ανά περιστατικό.

Το συνολικό κόστος έχει φτάσει ήδη αρκετά εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι απώλειες από το χρονικό διάστημα που οι φορτιστές αχρηστεύονται.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στις ΗΠΑ. Η Electrify America και άλλες εταιρείες όπως η ChargePoint και η Tesla αναφέρουν επίσης ζημιές χιλιάδων ευρώ από κάθε περιστατικό.

Για να ανακόψουν την τάση, εφαρμόζουν νέες μεθόδους όπως καλώδια με επένδυση ανθεκτική στην κοπή, συστήματα συναγερμού, ενισχυμένο φωτισμό και κάμερες ασφαλείας.

Η Tesla, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί καλώδια που περιέχουν ανεξίτηλη βαφή η οποία «λερώνει» τους δράστες, θυμίζοντας αντίστοιχες τεχνικές σε ληστείες τραπεζών.

Στη Βρετανία, η InstaVolt έχει αρχίσει να ενσωματώνει GPS στους φορτιστές της, ενώ η ChargePoint παρουσίασε το «Protect», ένα σύστημα που συνδυάζει συναγερμούς, φωτισμό και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Πέρα όμως από τις τεχνολογικές λύσεις, ζητείται και νομική θωράκιση. Η EnBW κάλεσε τις γερμανικές αρχές να αναγνωρίσουν τα καλώδια φόρτισης ως δημόσια ενεργειακή υποδομή, κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει αυστηρότερες ποινές. Δικαστήριο της Λειψίας έχει ήδη αποδεχτεί ανάλογες κατηγορίες σε κάποιες περιπτώσεις.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο: κάθε χαλασμένος φορτιστής μειώνει την εμπιστοσύνη των οδηγών προς τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Και σε μια εποχή όπου η αξιοπιστία είναι κρίσιμος παράγοντας για την ευρύτερη αποδοχή των BEV, η αντιμετώπιση αυτής της μορφής βανδαλισμού γίνεται προτεραιότητα για ολόκληρο τον κλάδο.