Νέα έκδοση Sound Edition των Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E
Η Ford πρόσθεσε μια νέα έκδοση, τη Sound Edition, τόσο στη γκάμα του υβριδικού Puma 1.0L EcoBoost MHEV, όσο και σε εκείνη του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Puma Gen-E.
Η Sound Edition είναι μια έκδοση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προηγμένα χαρακτηριστικά που συνδυάζει όλες τις γνωστές τεχνολογίες αιχμής του δημοφιλούς Ford Puma με ξεχωριστό σχεδιασμό εντός και εκτός και μία μοναδική ηχητική εμπειρία για όλους τους επιβάτες.
