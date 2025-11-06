Νέα έκδοση Sound Edition των Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E

Η Sound Edition είναι μια έκδοση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προηγμένα χαρακτηριστικά που συνδυάζει όλες τις γνωστές τεχνολογίες αιχμής του δημοφιλούς Ford Puma με ξεχωριστό σχεδιασμό εντός και εκτός και μία μοναδική ηχητική εμπειρία για όλους τους επιβάτες.

