Νέο Changan Q05: Το μικρό SUV με στόχο την Ευρώπη
Η Changan άνοιξε τα χαρτιά της στη Γκουανγκζού, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο Q05, ένα compact ηλεκτρικό SUV που από τα τέλη του 2026 θα κυκλοφορεί στην Ευρώπη ως E06 – και δηλώνει ξεκάθαρα ότι μπαίνει στη γραμμή πυρός απέναντι στο VW T-Roc.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με μήκος 4,44 μ., πλάτος 1,86 μ., ύψος 1,60 μ. και μεταξόνιο 2.735 χλστ., το μοντέλο δείχνει «κομμένο και ραμμένο» για ευρωπαϊκές απαιτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Νέο Changan Q05: Το μικρό SUV με στόχο την Ευρώπη
10:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραμονή Μεντιλίμπαρ
09:41 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ