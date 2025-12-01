Το στέισον που δεν λέει να αποσυρθεί

Το Toyota Probox συνεχίζει απτόητο στην ιαπωνική αγορά με μικρές αναβαθμίσεις για το 2026, διατηρώντας τον πρακτικό χαρακτήρα και τη χαμηλή τιμή του.

Το στέισον που δεν λέει να αποσυρθεί
Το Probox παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά στην ιαπωνική γκάμα της Toyota, με το μοντέλο του 2026 να διατηρεί την ίδια σχεδόν αισθητική από το 2014 και να στηρίζεται σε μηχανικά μέρη που φτάνουν πίσω μέχρι την παλιά Corolla.

Συγκεκριμένα, με μήκος 4.245 χιλιοστά και πρακτικό σχήμα, το Probox είναι σχεδιασμένο για επαγγελματικές μεταφορές, κάτι που φαίνεται σε κάθε του λεπτομέρεια.

Η βασική αλλαγή για το νέο μοντέλο αφορά το βελτιωμένο πακέτο «Toyota Safety Sense», το οποίο πλέον υποστηρίζει λειτουργίες όπως το Pre-Collision System σε διασταυρώσεις, το Proactive Driving Assist για υποβοήθηση τιμονιού και επιβράδυνσης, καθώς και σύστημα πέδησης υποστήριξης στάθμευσης για αστικές μετακινήσεις.

Στο εσωτερικό υπάρχει νέος πίνακας οργάνων με οθόνη 4,2 ιντσών και τιμόνι από Corolla με ενσωματωμένα πλήκτρα, αλλά η απουσία οθόνης infotainment παραμένει χαρακτηριστική.

Από πλευράς μηχανικών μερών, η βασική έκδοση πλέον διαθέτει τετρακύλινδρο 1.500 κυβικών με 107 ίππους και αυτόματο κιβώτιο CVT, σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή τετρακίνηση. Υπάρχει και υβριδική εκδοχή, με μικρότερη ισχύ αλλά καλύτερη οικονομία καυσίμου, ενώ ο πιο παλιός κινητήρας των 1.300 κυβικών καταργήθηκε.

Οι τιμές στην Ιαπωνία ξεκινούν από περίπου 11.300 ευρώ και φτάνουν έως τις 13.300 ευρώ, παραμένοντας σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

