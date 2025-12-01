Το νέο Mazda 6e στην Ελλάδα: Τιμές, εκδόσεις και εξοπλισμός
Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e έκανε το πανελλήνιο ντεμπούτο του σηματοδοτώντας την επόμενη εποχή της μάρκας στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.
Το μοντέλο, μεγαλύτερο και πιο premium από τον προκάτοχό του, διαθέτει μήκος 4,92 μ. και ευρύχωρο εσωτερικό με στάνταρ πανοραμική οροφή, ποιοτικές επενδύσεις και αποσκευές 466 λίτρων, συν 70 λίτρα στο frunk.
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ