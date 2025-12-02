Αυτή η Rolls Royce φοράει… Rolex

Ένας κοσμηματοπώλης «φόρεσε» στη Rolls Royce του ζάντες εμπνευσμένες από το Rolex Submariner, μετατρέποντάς την σε κινητή διαφήμιση.

Του Γιάννη Σκουφή

Η Rolls Royce παραμένει για τους περισσότερους συνώνυμο της απόλυτης πολυτέλειας. Ωστόσο, για τον Klaus Koenigsallee, ιδιοκτήτη γνωστού κοσμηματοπωλείου στο Ντίσελντορφ, αυτό δεν ήταν αρκετό.

Για να ξεχωρίσει, εμπιστεύτηκε τη Novitec ώστε να μετατρέψει την Phantom του προκειμένου να μην περνά σε καμία περίπτωση απαρατήρητη. Για το σκοπό αυτό επέλεξε ζάντες εμπνευσμένες από το Rolex Submariner.

0103
0203
0303

Οι μοναδικές αυτές ζάντες βασίζονται στο σχέδιο SP3 της Novitec και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του θρυλικού καταδυτικού ρολογιού, από τις χαρακτηριστικές χαράξεις έως και τη γραμματοσειρά.

Στο κέντρο, αντί για το λογότυπο της Rolls Royce, αναγράφεται το όνομα «Klaus», ενώ στη στεφάνη υπάρχει η φράση «Dein Lieblingsjuwelier auf der Kö», δηλαδή «Ο αγαπημένος σου κοσμηματοπώλης στη Kö», κάνοντας αναφορά στην ακριβή εμπορική οδό Königsallee του Düsseldorf.

Μπορεί να πρόκειται για μια Phantom μήκους σχεδόν 5,8 μέτρων, αλλά με τις συγκεκριμένες ζάντες το βλέμμα πέφτει κατευθείαν εκεί. Εκεί όπου η λεπτομέρεια δεν εξυπηρετεί κάτι το λειτουργικό, αλλά εμφανέστατα το στιλ και την προβολή.

Σε μια εποχή όπου πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων συνεργάζονται με brands ρολογιών, αυτή η Rolls Royce πηγαίνει το πράγμα ένα βήμα παραπέρα: δεν περιορίζεται στο ταμπλό ή το μπρασελέ, αλλά φέρνει το ρολόι στο δρόμο. Στην κυριολεξία.

