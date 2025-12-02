Η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο A10

Έχει μήκος 4,20 μέτρα, πλάτος 1,80 και ύψος 1,60 μέτρα, αποτελώντας ένα SUV με αστικό χαρακτήρα. Με μεταξόνιο 2.600 χιλιοστών το A10 έχει να επιδείξει και ιδιαίτερη ευρυχωρία στην καμπίνα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας