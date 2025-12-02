Η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο A10
Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor Α10 είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα «Α» της μάρκας.
Έχει μήκος 4,20 μέτρα, πλάτος 1,80 και ύψος 1,60 μέτρα, αποτελώντας ένα SUV με αστικό χαρακτήρα. Με μεταξόνιο 2.600 χιλιοστών το A10 έχει να επιδείξει και ιδιαίτερη ευρυχωρία στην καμπίνα.
