Ο νέος turbo diesel της Audi καίει μέχρι και λάδι από τηγάνι

Του Γιάννη Σκουφή

Η Audi επιμένει στον εξηλεκτρισμένο diesel και εξελίσσει τον γνωστό V6 TDI των 3.000 κυβικών για τα νέα Q5 και A6, ενσωματώνοντας ήπια υβριδική (mild hybrid) τεχνολογία και τη δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), δηλαδή πετρελαίου που προέρχεται από μαγειρικά λάδια και άλλα απόβλητα.

Πρόκειται για τον κινητήρα EA897evo4 που αποδίδει 295 ίππους και 580 Nm, ενώ με τη βοήθεια του υβριδικού συστήματος προστίθενται περιστασιακά ακόμη 24 ίπποι και 230 Nm.

Το σύστημα περιλαμβάνει γεννήτρια, μίζα- εναλλάκτη με ιμάντα και μπαταρία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου, ενώ για πρώτη φορά σε μοντέλο της Audi χρησιμοποιείται ηλεκτρικός υπερσυμπιεστής. Αυτός λειτουργεί σε συνεργασία με το turbo, μειώνοντας την υστέρηση απόκρισης και βελτιώνοντας τη ροπή από χαμηλές στροφές, κάτι που συνεισφέρει στη μείωση της κατανάλωσης.

Η Audi αναφέρει ότι στα πρώτα 2,5 δευτερόλεπτα της επιτάχυνσης, οι εκδόσεις με το νέο κινητήρα καλύπτουν σημαντικά μεγαλύτερη απόσταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες, ενώ παράλληλα το σύστημα ανάκτησης ενέργειας μπορεί να επιστρέψει έως και 25 kW πίσω στην μπαταρία κατά την επιβράδυνση.

Εκτός από τη συμβατότητα με το κανονικό πετρέλαιο, το μοτέρ έχει εξελιχθεί ώστε να καίει και HVO, με την Audi να υποστηρίζει μείωση εκπομπών CO₂ έως και 95% σε σχέση με το συμβατικό καύσιμο.

Τα πρώτα Q5 και A6 με το νέο κινητήρα έχουν ήδη αρχίσει να παραδίδονται, με την τετρακίνηση quattro να αποτελεί στάνταρ εξοπλισμό. Οι παραδόσεις γίνονται με το ρεζερβουάρ γεμάτο HVO από το εργοστάσιο, δείχνοντας την κατεύθυνση της Audi προς πιο βιώσιμες λύσεις κινητικότητας.