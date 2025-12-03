Νέος κινητήρας από την BYD με σχεδίαση… Porsche
Σε μια κίνηση που ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα, η BYD ετοιμάζει έναν ολοκαίνουργιο δίλιτρο boxer τετρακύλινδρο, όχι για να κινήσει τροχούς, αλλά για να υπηρετήσει ως γεννήτρια ή range extender στα εξηλεκτρισμένα της μοντέλα.
Πρώτος «τυχερός»; Το πολυτελές Yangwang U7.
Σε έναν κόσμο όπου οι boxer έχουν σχεδόν εκλείψει –πλην των Subaru, Ferrari και φυσικά της Porsche 911– η κίνηση της κινεζικής εταιρείας μοιάζει σχεδόν προκλητική.
