Έτοιμο για την παγκόσμια πρεμιέρα το νέο KIA EV2
Η Kia ετοιμάζει ακόμη ένα ηλεκτρικό «χτύπημα» που αναμένεται να ταράξει τα νερά της προσιτής ηλεκτροκίνησης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στις 9 Ιανουαρίου, το κοινό θα αντικρίσει για πρώτη φορά την τελική μορφή του ολοκαίνουργιου EV2, του μικρότερου μέλους της ηλεκτρικής οικογένειας της κορεατικής μάρκας, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Brussels Motor Show.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα
11:40 ∙ LIFESTYLE
Απεργούν οι ηθοποιοί την Παρασκευή - Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά
11:10 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Δεν ησυχάζουν οι τηλεαστέρες στην πρωινή ζώνη
07:28 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα
10:34 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ