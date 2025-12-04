Έτοιμο για την παγκόσμια πρεμιέρα το νέο KIA EV2

Στις 9 Ιανουαρίου, το κοινό θα αντικρίσει για πρώτη φορά την τελική μορφή του ολοκαίνουργιου EV2, του μικρότερου μέλους της ηλεκτρικής οικογένειας της κορεατικής μάρκας, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Brussels Motor Show.

