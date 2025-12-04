Mercedes: Γιορτάζει τα 140 χρόνια του πρώτου της αυτοκινήτου με προσφορά για την A-Class

Το 2026 συμπληρώνονται 140 χρόνια από τη στιγμή που ο Carl Benz έβαλε σε κίνηση το πρώτο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης –ένα ορόσημο που για τη μάρκα δεν λειτουργεί απλώς ως υπόμνηση της ιστορίας της, αλλά και ως αφετηρία για μια φάση πλήρους ανανέωσης.

