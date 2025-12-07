Η Renault πουλά τα κρυφά της διαμάντια

Του Γιάννη Σκουφή

Η Renault ετοιμάζεται να αποχωριστεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 100 αυτοκίνητα της συλλογής της θα βγουν σήμερα 7 Δεκεμβρίου σε δημοπρασία, σε συνεργασία με τον οίκο Artcurial, σε μία ξεχωριστή εκδήλωση που θα γίνει λίγο έξω από το Παρίσι.

Η λίστα περιλαμβάνει από ρεπλίκες των πρώτων μοντέλων της Renault, όπως το Type A του 1898 και το Type D του 1901, μέχρι σύγχρονα πρωτότυπα και ειδικές εκδόσεις. Ξεχωρίζει ένα ιδιαίτερο Clio του 2001 μετασκευασμένο σε εξάτροχο pickup, μια άσκηση μηχανικής από ομάδα μαθητευόμενων της εταιρείας.

Δεν λείπουν και τα πιο εκκεντρικά εκθέματα, όπως μια θωρακισμένη λιμουζίνα Renault 25 της δεκαετίας του '80 και ένα Renault 21 με 12 πόρτες που είχε χρησιμοποιηθεί σε μια κινηματογραφική παραγωγή.

Στα concept cars, η Renault διαθέτει αρκετές σχεδιαστικές μελέτες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι οποίες δεν έφτασαν ποτέ στην παραγωγή. Ανάμεσά τους τα Kangoo Break-Up και Trafic Deck-Up, αλλά και πρωτότυπα που προετοίμασαν το έδαφος για μοντέλα όπως τα Clio III, Twingo II και Alaskan.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης μια μεγάλη συλλογή από αγωνιστικά, με περισσότερα από 20 μονοθέσια της F1, ανάμεσά τους και το Williams-Renault FW19 που χάρισε στον Jacques Villeneuve τον τίτλο το 1997. Η αξία του εκτιμάται ότι φτάνει τα 1.200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Renault, στόχος είναι η αναδιάρθρωση της ιστορικής της συλλογής, με σκοπό τη διατήρηση 600 αντιπροσωπευτικών μοντέλων για το νέο εκθεσιακό κέντρο που αναμένεται να ανοίξει το 2027 στη Flins-sur-Seine. Μέχρι τότε, αρκετά σπάνια κομμάτια θα βρουν νέο σπίτι και προφανώς ένα masterpiece ρόλο στη ζωή κάθε συλλέκτη.