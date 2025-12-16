Το νέο MG4 με μπαταρίες solid state δοκιμάζεται στην Ευρώπη

Του Γιάννη Σκουφή

Η MG φαίνεται πως ετοιμάζεται να διευρύνει την παρουσία της στην Ευρώπη, αυτή τη φορά με το νέο MG4, το οποίο θα διαθέτει προηγμένες μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη (solid-state).

Το συγκεκριμένο μοντέλο, που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα, υποβλήθηκε πρόσφατα σε δοκιμές πρόσκρουσης από τον οργανισμό Euro NCAP, αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία των πέντε αστέρων.

Το νέο μοντέλο βασίζεται σε διαφορετική πλατφόρμα και χρησιμοποιεί προσθιοκίνητη διάταξη. Ξεχωρίζει επίσης για το μικρότερο βάρος -1.485 κιλά έναντι 1.635 κιλών της ευρωπαϊκής έκδοσης- αλλά και για τις μεγαλύτερές του διαστάσεις.

Το συνολικό μήκος του είναι κατά 108 χιλιοστά μεγαλύτερο, γεγονός που ίσως επιτρέψει στην MG να το τοποθετήσει ως αντικαταστάτη και του MG5, που έχει ήδη αποσυρθεί.

Το ενδιαφέρον ωστόσο εστιάζεται στην έκδοση με solid-state μπαταρίες, τις οποίες η SAIC (η μητρική εταιρεία της MG) εξελίσσει εντατικά. Οι μπαταρίες αυτές είναι θεωρητικά πιο μικρές, πιο ελαφριές και πιο ασφαλείς, με μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και βελτιωμένη συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων μπαταριών, η αυτονομία της νέας έκδοσης αγγίζει τα 530 χιλιόμετρα στον κινέζικο κύκλο CLTC.

Το μοντέλο ενσωματώνει επίσης τεχνολογία «battery-to-body», όπου η μπαταρία είναι δομικό στοιχείο του αμαξώματος, κάτι που ενισχύει τη στιβαρότητα και την προστασία σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Η MG δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν το εν λόγω μοντέλο θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη για να αντικαταστήσει το τωρινό MG4 ή το MG5. Γιατί όχι και τα δύο;