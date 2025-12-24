Μία πολυτελής BMW Σειράς 7 μετατράπηκε σε εκτοξευτή ρουκετών

Του Γιάννη Σκουφή

Σε έναν πόλεμο όπου η ευρηματικότητα είναι πολλές φορές πιο χρήσιμη από τον εξοπλισμό, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να μετατρέψουν μια BMW Σειράς 7 με εσωτερικό κωδικό E38 σε ένα αυτοσχέδιο πυραυλικό σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης (MLRS).

Έτσι, το πολυτελές σεντάν των ‘90s με το χαρακτηριστικό στιλ και τις δερμάτινες επενδύσεις στο εσωτερικό απέκτησε μια νέα -πολύ πιο πολεμική- ταυτότητα κοντά στο μέτωπο του Bakhmut.

Όπως μπορείτε να δείτε η «πολεμική» BMW είναι βαμμένη σε στρατιωτικό γκρι-πράσινο χρώμα, με τους σωλήνες εκτόξευσης τοποθετημένους στην οροφή και προσανατολισμένους οριζόντια για μετακίνηση.

Όταν το όχημα φτάσει στο σημείο βολής, το πλήρωμα απασφαλίζει τα σταθεροποιητικά «πόδια», στρέφει τον εκτοξευτή προς τον ουρανό και απομακρύνεται πριν από την εκτόξευση.

Η… σπέσιαλ BMW, η οποία χρησιμοποιείται από την 114η Ταξιαρχία Εδαφικής Άμυνας, έχει σχεδιαστεί με στόχο την ταχύτητα και την ευελιξία, ώστε να πραγματοποιεί γρήγορες επιθέσεις και να απομακρύνεται πριν εντοπιστεί από drones ή δεχθεί αντεπίθεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πολυτελές γερμανικό μοντέλο μετατρέπεται σε πολεμικό όχημα. Το 2022 είχε εμφανιστεί μια τροποποιημένη ανοιχτή BMW Σειράς 6 με πυργίσκο πολυβόλου, ενώ έχουν καταγραφεί και παλαιότερες μετατροπές pickup με ρουκετοβόλα για υποστήριξη πεζικού.

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτοσχέδιες λύσεις όπως αυτή με τη BMW δείχνουν πώς η Ουκρανία επιστρατεύει τεχνική γνώση και αυτοσχεδιασμό απέναντι στην έλλειψη εξοπλισμού. Και παρότι το θέαμα θυμίζει περισσότερο σκηνή από ταινία τύπου Mad Max, αποτελεί πραγματικότητα στο σύγχρονο πεδίο μάχης.