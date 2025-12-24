Μία πολυτελής BMW Σειράς 7 μετατράπηκε σε εκτοξευτή ρουκετών

Ουκρανική μονάδα κοντά στο Bakhmut τροποποίησε μια «επτάρα» BMW σε κινητό σύστημα εκτόξευσης ρουκετών, συνδυάζοντας ταχύτητα και αυτοσχεδιασμό στο πεδίο της μάχης.

Newsbomb

Μία πολυτελής BMW Σειράς 7 μετατράπηκε σε εκτοξευτή ρουκετών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Σε έναν πόλεμο όπου η ευρηματικότητα είναι πολλές φορές πιο χρήσιμη από τον εξοπλισμό, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να μετατρέψουν μια BMW Σειράς 7 με εσωτερικό κωδικό E38 σε ένα αυτοσχέδιο πυραυλικό σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης (MLRS).

Έτσι, το πολυτελές σεντάν των ‘90s με το χαρακτηριστικό στιλ και τις δερμάτινες επενδύσεις στο εσωτερικό απέκτησε μια νέα -πολύ πιο πολεμική- ταυτότητα κοντά στο μέτωπο του Bakhmut.

Όπως μπορείτε να δείτε η «πολεμική» BMW είναι βαμμένη σε στρατιωτικό γκρι-πράσινο χρώμα, με τους σωλήνες εκτόξευσης τοποθετημένους στην οροφή και προσανατολισμένους οριζόντια για μετακίνηση.

Όταν το όχημα φτάσει στο σημείο βολής, το πλήρωμα απασφαλίζει τα σταθεροποιητικά «πόδια», στρέφει τον εκτοξευτή προς τον ουρανό και απομακρύνεται πριν από την εκτόξευση.

Η… σπέσιαλ BMW, η οποία χρησιμοποιείται από την 114η Ταξιαρχία Εδαφικής Άμυνας, έχει σχεδιαστεί με στόχο την ταχύτητα και την ευελιξία, ώστε να πραγματοποιεί γρήγορες επιθέσεις και να απομακρύνεται πριν εντοπιστεί από drones ή δεχθεί αντεπίθεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πολυτελές γερμανικό μοντέλο μετατρέπεται σε πολεμικό όχημα. Το 2022 είχε εμφανιστεί μια τροποποιημένη ανοιχτή BMW Σειράς 6 με πυργίσκο πολυβόλου, ενώ έχουν καταγραφεί και παλαιότερες μετατροπές pickup με ρουκετοβόλα για υποστήριξη πεζικού.

0102
0202

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτοσχέδιες λύσεις όπως αυτή με τη BMW δείχνουν πώς η Ουκρανία επιστρατεύει τεχνική γνώση και αυτοσχεδιασμό απέναντι στην έλλειψη εξοπλισμού. Και παρότι το θέαμα θυμίζει περισσότερο σκηνή από ταινία τύπου Mad Max, αποτελεί πραγματικότητα στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκαναν... προκοπή και χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Πέρασαν από την Ινδιανάπολη

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Βένους Ουίλιαμς: Η άσος του τένις παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Άντρια Πρέτι... δύο φορές

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Tα Χριστούγεννα «επέστρεψαν» στη Βηθλεέμ μετά απο δύο χρόνια πολέμου - Οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν σε ενα καλύτερο μέλλον

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε «ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση, 40 λεπτά μετά την απογείωση

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία πολυτελής BMW Σειράς 7 μετατράπηκε σε εκτοξευτή ρουκετών

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Masashi «Jumbo» Ozaki σε ηλικία 78 ετών - Ο πιο επιτυχημένος γκόλφερ στην ιστορία της Ιαπωνίας

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Τα αρχεία που «καίνε» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου - Το ταξίδι στο Περού και οι «ακατάλληλοι φίλοι»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό κύμα συμπαράστασης σε μητέρα με καρκίνο - «Αν η αγάπη θεράπευε, θα είχα γίνει καλά»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου στη Νέα Υόρκη: Πίτμπουλ επιτέθηκε σε βρέφος 12 μηνών – Δεν το άφηνε από τα σαγόνια του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

06:28LIFESTYLE

Χριστούγεννα στη συχνότητα της TV – Σπέσιαλ εκπομπές και παρουσιαστές στις επάλξεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 500.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω ευλογιάς, 2.000 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα

06:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Άλιμο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα- Τραυματίστηκε μία γυναίκα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει» - Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τα στοιχήματα της κυβέρνησης για το 2026 - Οι προτεραιότητες και οι μεταρρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά έχουν «ζώσει» το Αγαθονήσι: «Το λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα, θα γίνει θερμό επεισόδιο» αναφέρουν εξοργισμένοι ψαράδες στο newsbomb – Βίντεο-ντοκουμέντο

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε «ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση, 40 λεπτά μετά την απογείωση

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου στη Νέα Υόρκη: Πίτμπουλ επιτέθηκε σε βρέφος 12 μηνών – Δεν το άφηνε από τα σαγόνια του

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει» - Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

05:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παραμονή Χριστουγέννων με καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ομαλοποιήθηκε η εικόνα στους δρόμους μετά τις «ουρές χιλιομέτρων» – Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Τι αποφάσισαν οι αγρότες

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Τα αρχεία που «καίνε» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου - Το ταξίδι στο Περού και οι «ακατάλληλοι φίλοι»

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ