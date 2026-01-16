Το Hummer του Tupac βγαίνει ξανά στο σφυρί

Του Γιάννη Σκουφή

Το συγκεκριμένο Hummer H1, που αγοράστηκε από τον θρυλικό ράπερ λίγες μόλις εβδομάδες πριν δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 1996, επιστρέφει σε δημοπρασία μέσω του οίκου Bonhams στις 23 Ιανουαρίου, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα και την αισθητική της εποχής.

Με μόλις 16.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, το H1 φέρει τον εντυπωσιακό συνδυασμό μπεζ δερμάτινου σαλονιού με ξύλινες επενδύσεις, οροφής με προβολείς και ηλεκτρικού «εργάτη» μπροστά.

Παρά τον πολυτελή εξοπλισμό, κάτω από το καπό βρίσκεται ένας «αρχαίος» αλλά ροπάτος diesel 6.500 κυβικών, με απόδοση μόλις 208 ίππων αλλά 597 Nm ροπής από τις 1.800 σ.α.λ., σε συνεργασία με ένα αυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων.

Η ταχύτητα δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο -χρειαζόταν πάνω από 15,0 δευτερόλεπτα για να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα- αλλά την εποχή εκείνη, η παρουσία του Hummer H1 στους δρόμους συμβόλιζε δύναμη, πλούτο και κόντρα στο κατεστημένο. Χαρακτηριστικά που αντιπροσώπευαν και τον ίδιο τον Tupac.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο αυτοκίνητο είχε δημοπρατηθεί ξανά το 2016, φτάνοντας τις 340.000 δολάρια (περίπου 312.000 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία), αλλά ο πλειοδότης δεν ολοκλήρωσε την αγορά.

Πλέον, σχεδόν 30 χρόνια από τον θάνατό του, το Hummer του Tupac επιστρέφει στην αγορά, δίνοντας στους συλλέκτες την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της hip-hop ιστορίας.