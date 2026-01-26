Υγραέριο: Εκρηκτική άνοδος στην Ευρώπη, με φόντο το 2030

Την ώρα που η ηλεκτροκίνηση μονοπωλεί τη δημόσια συζήτηση, το υγραέριο (LPG) επιστρέφει αιφνιδιαστικά στο προσκήνιο.

Newsbomb

Υγραέριο: Εκρηκτική άνοδος στην Ευρώπη, με φόντο το 2030
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πωλήσεις οχημάτων LPG στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10% το 2025, αποδεικνύοντας πως η αγορά αναζητά ρεαλιστικές και οικονομικά προσιτές λύσεις, έστω και αν ο χρονικός τους ορίζοντας είναι περιορισμένος.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22ΚΥΠΡΟΣ

«Εντελώς ψευδείς οι ισχυρισμοί ότι κατήγγειλα τον σύζυγό μου»: Σάλος στην Κύπρο από πληροφορίες ότι ο δήμαρχος Πάφου ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρίκαλα – Χατζηδάκης για φωτιά στη «Βιολάντα»: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων»

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο υπουργικό για τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων - Θα αποδοθούν ευθύνες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από τη φονική πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Βαρέθηκα τις εντολές των ΗΠΑ» δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υγραέριο: Εκρηκτική άνοδος στην Ευρώπη, με φόντο το 2030

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνίαση διαρρήξεων και κλοπών - Ταυτοποιήθηκαν 15 άτομα

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Δεν στέκεται ο Φλωρίδης ως υπουργός Δικαιοσύνης»

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το ιστορικό του 46χρονου - «Τον πάτερα ήθελε να σκοτώσει το 2014, αλλά έλειπε και σκότωσε τη μητέρα του», ισχυρίζεται ο θείος του 46χρονου

10:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ιστορική επίδοση Γιόβιτς - Τρίτη καλύτερη εκκίνηση επιθετικού στην Ένωση

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό δημοσίευμα για την κόντρα Άνθιμου - Βελόπουλου: Βούλγαροι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θάντερ – Ράπτορς: Ο Μαμουκελασβίλι κράτησε τον Ντορτ στον ώμο του για να μην τραυματιστεί σοβαρά

10:12ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός που σπέρνει άνεμο, θύελλα θα θερίσει»: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για αντίποινα με γιγαντοαφίσα στο κέντρο της Τεχεράνης

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 26 της σταρ του Tik Tok μετά από μάχη με τον καρκίνο - Η σπαρακτική τελευταία ανάρτηση

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά – Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Black Edition είναι η πιο σκοτεινή εκδοχή του Volkswagen Golf R

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφρενο ράλι για τον χρυσό: «Πάτησε» για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από τη φονική πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από την έκρηξη και τη φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία - Αγνοούνται άλλες δύο

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού 2026: Οι δύο μεγάλες αλλαγές από τον Μάιο και οι ημερομηνίες-κλειδιά

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το ιστορικό του 46χρονου - «Τον πάτερα ήθελε να σκοτώσει το 2014, αλλά έλειπε και σκότωσε τη μητέρα του», ισχυρίζεται ο θείος του 46χρονου

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 26 της σταρ του Tik Tok μετά από μάχη με τον καρκίνο - Η σπαρακτική τελευταία ανάρτηση

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ενημέρωση των οδηγών με SMS – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το αποφυλακιστήριο που «έκαψε» τον πατέρα – Τα κενά του νόμου και τα αγνοημένα ιατρικά σήματα

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό δημοσίευμα για την κόντρα Άνθιμου - Βελόπουλου: Βούλγαροι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ