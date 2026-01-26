Υγραέριο: Εκρηκτική άνοδος στην Ευρώπη, με φόντο το 2030
Την ώρα που η ηλεκτροκίνηση μονοπωλεί τη δημόσια συζήτηση, το υγραέριο (LPG) επιστρέφει αιφνιδιαστικά στο προσκήνιο.
Οι πωλήσεις οχημάτων LPG στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10% το 2025, αποδεικνύοντας πως η αγορά αναζητά ρεαλιστικές και οικονομικά προσιτές λύσεις, έστω και αν ο χρονικός τους ορίζοντας είναι περιορισμένος.
