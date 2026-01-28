Το νέο FIAT Panda Fastback θα έχει άλλη σχεδιαστική προσέγγιση
Η FIAT ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο για το Panda, με την παρουσίαση του Panda Fastback να τοποθετείται χρονικά στο καλοκαίρι του 2026.
Πρόκειται για μια έκδοση που διαφοροποιείται ξεκάθαρα από το παραδοσιακό, τετραγωνισμένο προφίλ του μοντέλου, υιοθετώντας κουπέ αισθητική και πιο δυναμικές αναλογίες.
