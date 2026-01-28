Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό - Ποιες λύσεις εξετάζει η κυβέρνηση

Οι πρόσφατες τραγωδίες, όπως είναι λογικό, έχουν ρίξει βαριά τη σκιά τους στην ελληνική κοινωνία, με το Μέγαρο Μαξίμου να έχει διακριτικά στείλει το μήνυμα πως ανάλογα πρέπει να κινηθούν και τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη το επόμενο διάστημα.

Ήδη έχουν αναβληθεί όλες οι… πίτες, ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά του. Επίσης όλες οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις της ΝΔ που είχαν προγραμματιστεί για τις επόμενες μέρες θα πάνε πιθανότατα για αρχές Φεβρουαρίου.

Στα προβλήματα της καθημερινότητας τώρα, στην κυβέρνηση φαίνεται πως αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα προβλήματα που προκαλεί στην κοινωνία, αλλά και την οικονομία το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην Αθήνα και ψάχνουν κάποιες λύσεις. Σήμερα στο Μαξίμου πραγματοποιείται μία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό και στο τραπέζι έχουν πέσει, για μία ακόμα φορά, μέτρα όπως ο περιορισμός της κυκλοφορίας των φορτηγών κάποιες ώρες της ημέρας, συγκεκριμένες ώρες για φόρτωση και εκφόρτωση κλπ. Αν πάντως δεν προχωρήσει η κυβέρνηση σε νέες υποδομές, πάταξη του παράνομου παρκαρίσματος και κυρίως ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς εγώ δεν βλέπω να λύνεται το πρόβλημα - το αντίθετο.

Αύριο, μαθαίνω, πως στο Εσωτερικών ο Λιβάνιος έχει καλέσεις τους εκπροσώπους των κομμάτων για να τους ενημερώσει και αν ακούσει τις απόψεις τους για το θέμα της επιστολικής ψήφου των απόδημων. Να θυμίσω πως το μοντέλο αυτό δούλεψε για τους Έλληνες του εξωτερικού στις ευρωεκλογές και στόχος είναι να επεκταθεί και στις εθνικές εκλογές. Μάλιστα, κάτι μου λέει, πως αν όλα πάνε καλά, γιατί όχι, η επιστολική ψήφος να μην ισχύσει αργότερα και για όσους… βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να πάνε να ψηφίσουν.

Υπενθυμίζω πως για να ισχύσει η επιστολική ψήφος για τους απόδημουςθα χρειαστούν 200 ψήφοι στη Βουλή, που νομίζω θα βρεθούν, αλλιώς δεν θα ισχύσει ποτέ. Το πλάνο για εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού θα πρέπει, επίσης, να ψηφιστεί από τα 2/3 των βουλευτών, αλλιώς οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με το γνωστό ψηφοδέλτιο επικρατείας και οι μεθεπόμενες με ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια. Το κλίμα πάντως σε γενικές γραμμές είναι καλό και ίσως δούμε επιτέλους να δίνεται το δικαίωμα της παρέμβασης στην πολιτική ζωή του τόπου μας και στους ομογενείς μας.

