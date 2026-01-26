Μαρινάκης: «Όχι» στον τζάμπα πατριωτισμό, δεν θα παριστάνουμε τους σύγχρονους… Κολοκοτρώνηδες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στάθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας και τις ενέργειες για επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, αποστέλλοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει τους δρόμους της ιδεοληψίας και του «τζάμπα πατριωτισμού», σε σημερινή (26/01) συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο MEGA.

Αρχικά, σημείωσε για την προοπτική επέκτασης των χωρικών μας υδάτων ότι «είναι δικό μας αναφαίρετο δικαίωμα, το οποίο θα ασκήσουμε στον σωστό χρόνο. Δεν πρόκειται ποτέ με την Τουρκία να βάλουμε στο “ζύγι” ζητήματα κυριαρχίας ή κόκκινων γραμμών. Το έχουμε πει αυτό, είναι δική μας αποκλειστική απόφαση, είμαστε η κυβέρνηση που μεγάλωσε την Ελλάδα στο Αιγαίο, στα 12 ναυτικά μίλια.

Υπογράψαμε αντίστοιχες ΑΟΖ με την Ιταλία και Αίγυπτο αλλά και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Από εκεί και πέρα, με την Τουρκία η μόνη διαφορά που μάς χωρίζει είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου», εν όψει και της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στα μέσα Φεβρουαρίου, για την οποία είπε πως «θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση της ημερομηνίας».

«Θέλουμε να αποφύγουμε δύο πολύ λάθος δρόμους. Ο ένας είναι η πολιτική της ιδεοληψίας, που “μικραίνει” τη χώρα. Ναι, είμαστε υπερήφανοι για την εξωτερική μας πολιτική, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τη διαχείριση που έγινε στον Έβρο. Από την άλλη, θέλουμε να αποφύγουμε και το άλλο άκρο του τζάμπα πατριωτισμού: Ότι εμείς δεν συνομιλούμε για να είμαστε εκλογικά πιο αρεστοί αλλά πολύ επιζήμιοι για τη χώρα. Να παριστάνουμε τους σύγχρονους Κολοκοτρώνηδες. Θέλουμε να μιλάμε με την Τουρκία, επιδιώκουμε τον διάλογο. Μόνο και μόνο στη διαχείριση του μεταναστευτικού –παράγοντας της οποίας είναι και η σχέση με την Τουρκία– υπάρχει αποτέλεσμα», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Συζητάμε σε μία πρωτοφανή περίοδο για την ανθρωπότητα, σε ταραγμένους καιρούς, επιδιώκουμε τον διάλογο, χωρίς να υποχωρούμε», επεσήμανε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.