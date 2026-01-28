Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την πίεση στην Τεχεράνη: Άλλη μια «όμορφη αρμάδα πλέει όμορφα» προς το Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν πολυήμερες αεροπορικές στρατιωτικές ασκήσεις στη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την πίεση στην Τεχεράνη: Άλλη μια «όμορφη αρμάδα πλέει όμορφα» προς το Ιράν

Μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 Hornet παρκάρουν στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Nimitz USS Abraham Lincoln 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πολυήμερες στρατιωτικές ασκήσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς αναπτύσσουν στην περιοχή αυτό που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «αρμάδα» με επικεφαλής το USS Abraham Lincoln, στο πλαίσιο μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με το Ιράν. Η επίδειξη αεροπορικής ισχύος των ΗΠΑ ανακοινώθηκε καθώς ο Λευκός Οίκος άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εξαπολύσει νέες επιθέσεις στο Ιράν μετά την καταστολή των διαδηλωτών από την κυβέρνηση, η οποία έχει αφήσει πίσω χιλιάδες νεκρούς και συλληφθέντες, με την τύχη τους αβέβαιη.

«Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην διάρκεια ομιλίας του στην πολιτεία της Αϊόβα. «Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία», πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του στον ιδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι το Ιράν επιδιώκει συνομιλίες και διπλωματική λύση με την Ουάσιγκτον.

Η Κεντρική Αεροπορία, η αεροπορική συνιστώσα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ανακοίνωσε χθες ότι θα πραγματοποιήσει «πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας για να καταδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ». Η άσκηση «σχεδιάστηκε για την ενίσχυση της ικανότητας διασποράς πόρων και προσωπικού, την ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών και την προετοιμασία για ευέλικτη εκτέλεση αντίδρασης», πρόσθεσε το Κεντρικό Γραφείο Αεροπορίας σε ανακοίνωσή του.

Οι ημερομηνίες, η τοποθεσία και ο κατάλογος των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων που θα συμμετάσχουν στις ασκήσεις δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, η άσκηση φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να δείξει την ικανότητα των ΗΠΑ να προβάλλουν δύναμη στην περιοχή καθώς οι εντάσεις με το Ιράν έχουν κλιμακωθεί. Η CENTCOM ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μια μεγάλη ναυτική αποστολή των ΗΠΑ με επικεφαλής το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στην περιοχή τη Δευτέρα. Το αεροπλανοφόρο, το οποίο διαθέτει αρκετές δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και σχεδόν 5.000 ναύτες, συνοδευόταν από αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους που φέρουν συστήματα αεράμυνας για την προστασία της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης μετακινήσει μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών F-15E Strike Eagle στην περιοχή, σύμφωνα με την Washington Post, τα οποία προέρχονται από την ίδια μονάδα που συμμετείχε σε επιθέσεις στο Ιράν τον Απρίλιο του 2024. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης μετακινήσει αεροσκάφη Typhoon στην περιοχή για «αμυντικούς σκοπούς».

Ήταν η πρώτη φορά που ένα αεροπλανοφόρο είχε τοποθετηθεί στην CENTCOM από τότε που το USS Gerald Ford αναπτύχθηκε στην Καραϊβική τον Οκτώβριο, εν όψει της αμερικανικής επιχείρησης για την ανατροπή του ισχυρού ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Το αεροπλανοφόρο «αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

«Έχουμε μεγάλη στρατιά δίπλα στο Ιράν. Μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα»

Σε συνέντευξή του στο Axios αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν μια «μεγάλη στρατιά δίπλα στο Ιράν. Μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα». Αλλά άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε συνομιλίες, προσθέτοντας ότι το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία. Το ξέρω. Έχουν τηλεφωνήσει επανειλημμένα. Θέλουν να μιλήσουν».

Ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα προβεί σε μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών που ξέσπασαν για την υποτίμηση του ιρανικού νομίσματος τον Δεκέμβριο. Αλλά αργότερα φάνηκε να αποσύρει την απειλή αυτή, τουλάχιστον προσωρινά, ισχυριζόμενος ότι «οι δολοφονίες έχουν σταματήσει».

Ο Τραμπ υποχώρησε στη ρητορική του σχετικά με την έναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού ισχυρίστηκε ότι η χώρα είχε ανατρέψει την απόφαση για τον απαγχονισμό 800 κρατουμένων διαδηλωτών. Αλλά από την περασμένη εβδομάδα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται, με την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων να αποστέλλεται στην περιοχή «για κάθε ενδεχόμενο».

«Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως δεν θα χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», είπε. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists εκτιμά ότι σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ η ιρανική κυβέρνηση έχει παραδεχτεί λίγο πάνω από 3.100 θανάτους.

iran-91.jpg

Ιρανοί διαδηλωτές κάνουν το σήμα της νίκης

Άλλοι ακτιβιστές έχουν εκτιμήσει ότι οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 30.000 κατά την καταστολή της κυβέρνησης, αλλά η λογοκρισία και η πανεθνική διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο έχουν καταστήσει δύσκολη την επιβεβαίωση λεπτομερειών σχετικά με την κλίμακα του αριθμού των νεκρών.

Η CENTCOM δήλωσε ότι θα διεξάγει τις ασκήσεις σε συνεργασία με έθνη της Μέσης Ανατολής και ανακοίνωσε επίσης σχέδια για συνεργασία με το Μπαχρέιν σε μια αμυντική άσκηση που θα περιλαμβάνει εξάσκηση σε δυνατότητες κατάρριψης drones, μιας πιθανής απειλής αντεπίθεσης σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Ωστόσο, οι αναπτύξεις έχουν επίσης αναστατώσει βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών υδάτων τους για επίθεση στο Ιράν, λέγοντας ότι θα διατηρήσει την ουδετερότητα και θα επιδιώξει να προωθήσει την περιφερειακή σταθερότητα. Η αμερικανική πολεμική αεροπορία θα «διεξάγει όλες τις δραστηριότητες με την έγκριση του κράτους υποδοχής και σε στενό συντονισμό με τις αρχές πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια και τον σεβασμό της κυριαρχίας», αναφέρει η δήλωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Ερμούπολη - Βίντεο

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Φωτογραφία - ντοκουμέντο από το σημείο που διέρρευσε το προπάνιο

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Συναγερμός για δύο κρούσματα του ιού Nipah στη Δυτική Βεγγάλη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», είπε τραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ σε γιατρό

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος - Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους ο αναπληρωτής επικεφαλής υπουργός της πολιτείας Μαχαράστρα, Ατζίτ Παβάρ

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν οι χρήστες της Apple από τα 95 εκατ. αποζημίωσης: Ποιοι τα δικαιούνται

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γαλλία έχει πλέον ροζ πινακίδες για τις προσωρινές άδειες κυκλοφορίας

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία μιλά στο Newsbomb

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τέσσερα χρόνια φυλάκιση στον πρώην γερουσιαστή που νάρκωσε συνάδελφό του για να τη βιάσει

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα - Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα (Βίντεο)

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορά* για κάθε γκολ στο Άγιαξ-Ολυμπιακός από το Pamestoixima.gr

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 20χρονος επιτέθηκε σε 19χρονη για να τη ληστέψει - Της άρπαξε χρυσή αλυσίδα

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Οικία-Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά επιστρέφει - Μια νέα βιωματική έκθεση στον Πύργο της Τήνου

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίπρας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στεκόμαστε πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ενώπιον της εισαγγελέως Τρικάλων οδηγείται ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι δύο συλληφθέντες

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 17χρονης - Βιντεοσκόπησαν την επίθεση και την ανήρτησαν στα social media

10:21ΕΛΛΑΔΑ

«Μουδιασμένοι» οι παρουσιαστές στην πρωινή ζώνη - Τι είπαν για το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνουν την πίεση στην Τεχεράνη οι ΗΠΑ: Μία «όμορφη αρμάδα πλέει» προς το Ιράν είπε ο Τραμπ - Ξεκινούν στρατιωτικές ασκήσεις στη Μέση Ανατολή

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δολοφονίες με «οσμή» serial killer - Πέταξε στα σκουπίδια τη μία, στην ταράτσα την άλλη

10:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 38 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά, από τη χειμερινή καταιγίδα - Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε πολικές θερμοκρασίες (Βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο, 28 ο τρίτος - Αντιπροσωπεία οπαδών που επέστρεφε από Λιόν τους επισκέφθηκε

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών - Μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνιατρείο

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», είπε τραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ σε γιατρό

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα - Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα (Βίντεο)

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δολοφονίες με «οσμή» serial killer - Πέταξε στα σκουπίδια τη μία, στην ταράτσα την άλλη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία μιλά στο Newsbomb

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με «διαλείμματα» τις επόμενες ημέρες – Πού θα βρέξει την Τετάρτη

09:22ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Γιατί οι οπαδοί προτίμησαν τη διαδρομή από Ρουμανία και ταξίδεψαν στον δρόμο-καρμανιόλα

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ένας πολυτραυματίας – Περιμένουμε έγκριση για να ταξιδέψει στην Ελλάδα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

09:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έκκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ματς με Λιόν: «Παρακαλούμε σεβαστείτε την απόφαση της οικογένειάς μας»

10:10Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό - Ποιες λύσεις εξετάζει η κυβέρνηση

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ