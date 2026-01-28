Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την πίεση στην Τεχεράνη: Άλλη μια «όμορφη αρμάδα πλέει όμορφα» προς το Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πολυήμερες στρατιωτικές ασκήσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς αναπτύσσουν στην περιοχή αυτό που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «αρμάδα» με επικεφαλής το USS Abraham Lincoln, στο πλαίσιο μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με το Ιράν. Η επίδειξη αεροπορικής ισχύος των ΗΠΑ ανακοινώθηκε καθώς ο Λευκός Οίκος άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εξαπολύσει νέες επιθέσεις στο Ιράν μετά την καταστολή των διαδηλωτών από την κυβέρνηση, η οποία έχει αφήσει πίσω χιλιάδες νεκρούς και συλληφθέντες, με την τύχη τους αβέβαιη.

«Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην διάρκεια ομιλίας του στην πολιτεία της Αϊόβα. «Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία», πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του στον ιδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι το Ιράν επιδιώκει συνομιλίες και διπλωματική λύση με την Ουάσιγκτον.

Η Κεντρική Αεροπορία, η αεροπορική συνιστώσα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ανακοίνωσε χθες ότι θα πραγματοποιήσει «πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας για να καταδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ». Η άσκηση «σχεδιάστηκε για την ενίσχυση της ικανότητας διασποράς πόρων και προσωπικού, την ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών και την προετοιμασία για ευέλικτη εκτέλεση αντίδρασης», πρόσθεσε το Κεντρικό Γραφείο Αεροπορίας σε ανακοίνωσή του.

Οι ημερομηνίες, η τοποθεσία και ο κατάλογος των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων που θα συμμετάσχουν στις ασκήσεις δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, η άσκηση φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να δείξει την ικανότητα των ΗΠΑ να προβάλλουν δύναμη στην περιοχή καθώς οι εντάσεις με το Ιράν έχουν κλιμακωθεί. Η CENTCOM ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μια μεγάλη ναυτική αποστολή των ΗΠΑ με επικεφαλής το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στην περιοχή τη Δευτέρα. Το αεροπλανοφόρο, το οποίο διαθέτει αρκετές δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και σχεδόν 5.000 ναύτες, συνοδευόταν από αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους που φέρουν συστήματα αεράμυνας για την προστασία της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης μετακινήσει μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών F-15E Strike Eagle στην περιοχή, σύμφωνα με την Washington Post, τα οποία προέρχονται από την ίδια μονάδα που συμμετείχε σε επιθέσεις στο Ιράν τον Απρίλιο του 2024. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης μετακινήσει αεροσκάφη Typhoon στην περιοχή για «αμυντικούς σκοπούς».

Ήταν η πρώτη φορά που ένα αεροπλανοφόρο είχε τοποθετηθεί στην CENTCOM από τότε που το USS Gerald Ford αναπτύχθηκε στην Καραϊβική τον Οκτώβριο, εν όψει της αμερικανικής επιχείρησης για την ανατροπή του ισχυρού ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Το αεροπλανοφόρο «αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

«Έχουμε μεγάλη στρατιά δίπλα στο Ιράν. Μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα»

Σε συνέντευξή του στο Axios αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν μια «μεγάλη στρατιά δίπλα στο Ιράν. Μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα». Αλλά άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε συνομιλίες, προσθέτοντας ότι το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία. Το ξέρω. Έχουν τηλεφωνήσει επανειλημμένα. Θέλουν να μιλήσουν».

Ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα προβεί σε μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών που ξέσπασαν για την υποτίμηση του ιρανικού νομίσματος τον Δεκέμβριο. Αλλά αργότερα φάνηκε να αποσύρει την απειλή αυτή, τουλάχιστον προσωρινά, ισχυριζόμενος ότι «οι δολοφονίες έχουν σταματήσει».

Ο Τραμπ υποχώρησε στη ρητορική του σχετικά με την έναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού ισχυρίστηκε ότι η χώρα είχε ανατρέψει την απόφαση για τον απαγχονισμό 800 κρατουμένων διαδηλωτών. Αλλά από την περασμένη εβδομάδα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται, με την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων να αποστέλλεται στην περιοχή «για κάθε ενδεχόμενο».

«Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως δεν θα χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», είπε. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists εκτιμά ότι σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ η ιρανική κυβέρνηση έχει παραδεχτεί λίγο πάνω από 3.100 θανάτους.

Ιρανοί διαδηλωτές κάνουν το σήμα της νίκης

Άλλοι ακτιβιστές έχουν εκτιμήσει ότι οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 30.000 κατά την καταστολή της κυβέρνησης, αλλά η λογοκρισία και η πανεθνική διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο έχουν καταστήσει δύσκολη την επιβεβαίωση λεπτομερειών σχετικά με την κλίμακα του αριθμού των νεκρών.

Η CENTCOM δήλωσε ότι θα διεξάγει τις ασκήσεις σε συνεργασία με έθνη της Μέσης Ανατολής και ανακοίνωσε επίσης σχέδια για συνεργασία με το Μπαχρέιν σε μια αμυντική άσκηση που θα περιλαμβάνει εξάσκηση σε δυνατότητες κατάρριψης drones, μιας πιθανής απειλής αντεπίθεσης σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Ωστόσο, οι αναπτύξεις έχουν επίσης αναστατώσει βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών υδάτων τους για επίθεση στο Ιράν, λέγοντας ότι θα διατηρήσει την ουδετερότητα και θα επιδιώξει να προωθήσει την περιφερειακή σταθερότητα. Η αμερικανική πολεμική αεροπορία θα «διεξάγει όλες τις δραστηριότητες με την έγκριση του κράτους υποδοχής και σε στενό συντονισμό με τις αρχές πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια και τον σεβασμό της κυριαρχίας», αναφέρει η δήλωση.

