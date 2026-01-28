Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/01) στην Καλλιθέα, με ένα κοριτσάκι μόλις επτά ημερών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 6 το πρωί ο πατέρας του και η θεία του - και οι δύο από τη Ρουμανία. Κατά τις ίδιες πηγές στις 3 το πρωί είχαν ταΐσει το βρέφος.

Άμεσα το μετέφεραν σε ιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών επί 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδελφάκι.

Στο άτυχο βρέφος έγινε τεστ για γρίπη, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα για να δουν οι γιατροί αν ο θάνατος οφείλεται σε επιπλοκή της γρίπης, που βγήκε αρνητικό.

