Λάρισα: Ιατρικό επίτευγμα για βρέφος μόλις 600 γραμμαρίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ένα «θαύμα» της επιστήμης και της συνεργασίας εκτυλίχθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ), όπου οι γιατροί κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο περιστατικό. Ένα νεογνό, που γεννήθηκε εξαιρετικά πρόωρα με βάρος μόλις 600 γραμμάρια, διακομίσθηκε από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, αποτέλεσμα σοβαρής αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας (ROP).

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η Ελένη Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα της επέμβασης. Η επιτυχής έκβαση του περιστατικού οφείλεται στη στενή διεπιστημονική συνεργασία μιας εξειδικευμένης ομάδας, στην οποία συμμετείχαν η Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Σοφία Ανδρούδη, οι νεογνολόγοι Μαρία Γουδεσίδου και Κατερίνα Καφφέ, καθώς και οι αναισθησιολόγοι κ. Πράτσας και κ. Αρναούτογλου.

«Η φροντίδα των πιο ευάλωτων ασθενών απαιτεί γνώση, εμπειρία και ολιστική προσέγγιση», σημείωσε η κ. Παπαγεωργίου, με τα συγχαρητήρια για την ιατρική ομάδα να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

*Με πληροφορίες από Onlarissa

Διαβάστε επίσης