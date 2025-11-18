Ταϊλάνδη: Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό στο καζανάκι τουαλέτας - Καθαρίστρια άκουσε το σπαρακτικό κλάμα

Οι αρχές αναζητούν τώρα τη μητέρα του μωρού που το εγκατέλειψε στο ...καζανάκι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ταϊλάνδη: Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό στο καζανάκι τουαλέτας - Καθαρίστρια άκουσε το σπαρακτικό κλάμα
Το σπαρακτικό κλάμα ενός μωρού αποδείχθηκε σωτήριο.

Μία καθαρίστρια, ενώ καθάριζε τον τρίτο όροφο ενός κτηρίου με γραφεία στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης άκουσε ένα παιδί να κλαίει. Άρχισε να ψάχνει από που ερχόταν το κλάμα, φθάνοντας στις τουαλέτες. Εκεί σηκώνοντας το καπάκι βρέθηκε μπροστά σε μία σοκαριστική εικόνα.

Στρυμωγμένο μέσα στο μισογεμάτο με νερό καζανάκι, όπου πιστεύεται ότι είχε τοποθετηθεί λίγο μετά τη γέννησή του, ήταν ένα κοριτσάκι γυμνό, με το δερματάκι του ζαρωμένο από το νερό και τα χεράκια του παγωμένα.

kazanaki.jpg

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο για έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε το μωρό ζύγιζε έξι κιλά και ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κοριτσάκι δεν είχε ούτε 24 ώρες που είχε γεννηθεί, ενώ δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της μητέρας του.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν τις κάμερες κλειστού κυκλώματος για να διαπιστώσουν ποιος ήταν στο κτίριο και ποιος χρησιμοποίησε το μπάνιο.

kazanaki2.jpg

Οι γονείς μπορεί να διωχθούν για εγκατάλειψη στην Ταϊλάνδη, που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών, πρόστιμο έως 6,000 μπατ (140 £) ή και τα δύο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά άλλων εγκαταλείψεων όπως στις Φιλιππίνες όπου ένα παιδί εγκαταλείφθηκε μέσα σε ένα χαρτόκουτο στο πεζοδρόμιο, αλλά και ένα άλλο που βρέθηκε σε μία σακούλα σκουπιδιών σε δρόμο του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

