Αυτό είναι το μεγαλύτερο μωρό στην Τουρκία: Γεννήθηκε 6 κιλά και 150 γραμμάρια και ύψος 59 εκατοστά
Ο Αλί Ατίλα γεννήθηκε με καισαρική τομή στις 37 εβδομάδες κύησης
Ένα αγοράκι που γεννήθηκε στην περιοχή Ινεγκιόλ της Προύσας άφησε άναυδους όσους το είδαν.
Ο Αλί Ατίλλα, το δεύτερο παιδί του δικηγόρου Μουράτ Τουντσ Μπιρτζάν και της διευθύντριας ιδιωτικού κέντρου υγείας Ετζέ Μπιρτζάν, γεννήθηκε με βάρος 6 κιλά και 150 γραμμάρια και ύψος 59 εκατοστά, εκπλήσσοντας τόσο την οικογένειά του όσο και τους επαγγελματίες υγείας.
Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε από τον γυναικολόγο Δρ. Ιμπραήμ Γιασά σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Ινεγκιόλ. Το μωρό γεννήθηκε με καισαρική τομή στις 37 εβδομάδες κύησης και ο γιατρός και η ιατρική ομάδα έδειξαν εξαιρετική φροντίδα καθ' όλη τη διάρκεια του τοκετού.
Το μέσο φυσιολογικό βάρος γέννησης κυμαίνεται μεταξύ 3 και 3,5 κιλών, με το βάρος του Αλί Ατίλα να είναι σχεδόν το διπλάσιο.
Οι εξετάσεις μετά τον τοκετό αποκάλυψαν ότι το μωρό χαίρει άκρας υγείας.