Βραζιλία: Μωρό γεννήθηκε με δύο δόντια - Το σπάνιο φαινόμενο και η αντίδραση της οικογένειάς του

Έκπληκτοι έμειναν ένας εργάτης και η γυναίκα του όταν είδαν ένα παιδί που μόλις είχε γεννηθεί να έχει δύο δόντια.

Το βρέφος γεννήθηκε στην κεντρική Βραζιλία και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο της Πλαναλτίνα την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου. Ο μικρός Γιαν Ματέο γεννήθηκε υγιής αλλά πραγματικά τρόμαξε την οικογένειά του καθώς είχε δύο δόντια στο στόμα. Οι γονείς του μίλησαν για αυτό το ασυνήθιστο φαινόμενο στην εφημερίδα Correio. «Ήμουν μπερδεμένος και, ταυτόχρονα, φοβισμένος. Αλλά οι ειδικοί μου εξήγησαν τον λόγο και ηρέμησα», είπε ο πατέρας.

Όπως εξήγησε, μόλις οι γιατροί ανακάλυψαν τη σπάνια περίπτωση, κάλεσαν την οδοντιατρική ομάδα για να αξιολογήσουν την κατάσταση. «Στη συνέχεια, τα δόντια αφαιρέθηκαν, όλα εξηγήθηκαν καλά και πολύ προσεκτικά, δεδομένου ότι ήταν νεογέννητο», είπε.

Η εξαγωγή ήταν απαραίτητη επειδή τα δόντια ήταν χαλαρά, κάτι που θα μπορούσε να εγκυμονεί κινδύνους, όπως πνιγμό ή ακόμα και αναρρόφηση. Μετά την επέμβαση, η ομάδα έδωσε οδηγίες στους γονείς για την φροντίδα του στόματος του βρέφους και την παρακολούθηση του το επόμενο διάστημα.

Κατά τη διάρκεια των ημερών που νοσηλευόταν, ο Γιαν Ματέο παρακολουθούνταν στενά από επαγγελματίες, οι οποίοι απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις της οικογένειας. Η ανάρρωσή του ήταν ομαλή. Με καλή διάθεση, ο πατέρας αστειεύτηκε: «Είχα ακούσει ότι τα νεογέννητα μπορούν να έχουν δόντια, αλλά δεν είχα δει ποτέ από κοντά. Τότε ήρθε ο Γιαν Ματέο, ζωντανή απόδειξη ότι η ιατρική μας εκπλήσσει πάντα».

Κι αν αναρωτιέστε τί έγινε με τα δόντια που βγήκαν, ο μπαμπάς φρόντισε να τα κρατήσει. «Ήμουν πολύ χαρούμενος με την ανακάλυψη και ναι, κράτησα τα δύο μεγάλα δόντια, τα οποία θα φυλάξουμε με μεγάλη προσοχή», είπε με υπερηφάνεια.

Σε δήλωσή του στο Correio, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας της Περιφέρειας (SES-DF) ανέφερε ότι η γέννηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες και λίγο αργότερα, η οδοντιατρική ομάδα κλήθηκε να κάνει την εξαγωγή για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για το μωρό.

Μωρό με δόντια γίνεται;

Το φαινόμενο είναι σπάνιο αλλά όχι τόσο σπάνιο όσο ίσως νομίζουμε. Τα λεγόμενα «νεογνικά δόντια» εμφανίζονται σε περίπου 1 στα 2.000 έως 3.000 νεογνά. Άλλες έρευνες μιλούν για ένα στα 6.000.

Τα δόντια αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένα, αδύναμα, μικρά και αποχρωματισμένα. Μπορούν να επηρεάσουν τον θηλασμό, να τραυματίσουν τη γλώσσα του βρέφους ή να δημιουργήσουν κίνδυνο αναρρόφησης εάν αποκολληθούν. Ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ή ένας οδοντίατρος θα πρέπει να αποφασίσει τί πρέπει να γίνει: αφαίρεση, λείανση των άκρων του δοντιού ή η επιλογή της μη επέμβασης.

Σύμφωνα με την παιδοδοντίατρο Ιλάνα Μάρκες της IGM Family Dentistry, ορισμένα μωρά μπορεί να γεννηθούν με δόντια ή να τα αναπτύξουν τις πρώτες 30 ημέρες της ζωής τους. «Τις περισσότερες φορές, αυτά τα δόντια είναι παρόμοια με τα νεογιλά δόντια, αλλά μπορεί να έχουν υποανάπτυκτες ρίζες, γεγονός που τα καθιστά πιο εύθραυστα», εξηγεί.

Σύμφωνα με την ειδικό, εμφανίζονται συνήθως στην περιοχή του κάτω κοπτήρα και μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό στη γλώσσα του μωρού ή δυσφορία στη μητέρα κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Ως εκ τούτου, τονίζει: «Η έγκαιρη παιδοδοντιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της στοματικής υγείας και την πρόληψη επιπλοκών κατά την ανάπτυξη των δοντιών».

Συνήθως τα νεογνικά δόντια δεν προκαλούν ανησυχία ωστόσο ο έλεγχος είναι απαραίτητος. Σε λίγες περιπτώσεις το φαινόμενο θα μπορούσε να είχε προκληθεί από υποκείμενα προβλήματα υγείας ή σύνδρομα όπως το Sotos, το Pierre Robin και το Ellis-Van Creveld.