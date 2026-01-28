Μια «Χαμένη Πόλη» στα βάθη του ωκεανού είναι διαφορετική από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον πλανήτη

Κοντά στην κορυφή ενός υποθαλάσσιου βουνού, δυτικά της Μεσοατλαντικής Ράχης, ένα ασυνήθιστο τοπίο υψώνεται από το σκοτάδι.

Αποτελούμενο από λευκές «καμινάδες» όλων των μεγεθών - από μικρούς σαν μανιτάρια έως και έναν μεγαλοπρεπή μονόλιθο ύψους 60 μέτρων, αυτό το τοπίο φαίνεται γαλαζωπό υπό το φως τηλεχειριζόμενων οχημάτων που έχουν σταλεί για να το εξερευνήσουν. Πρόκειται για την Υδροθερμική Περιοχή της Χαμένης Πόλης.

Ένα τηλεχειριζόμενο όχημα φωτίζει τους «πύργους» της Χαμένης Πόλης D. Kelley/UW/URI-IAO/NOAA μέσω Science Alert

Σύμφωνα με το Science Alert, αυτό το τοπίο, το οποίο ανακαλύφθηκε από επιστήμονες το 2000 σε βάθος μεγαλύτερο από 700 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, είναι το μακροβιότερο γνωστό περιβάλλον υδροθερμικών εκλύσεων που υπάρχει στον ωκεανό. Τίποτα παρόμοιο δεν έχει βρεθεί ποτέ.

Για τουλάχιστον 120.000 χρόνια και ίσως περισσότερο, ο ανυψωμένος αυτός «μανδύας» σε αυτό το μέρος του κόσμου αντιδράει με το θαλασσινό νερό και εκπέμπει υδρογόνο, μεθάνιο και άλλα διαλυμένα αέρια στο νερό του ωκεανού.

Μια λευκή καμινάδα NOAA Photo Library

Μέσα στις ρωγμές και τις σχισμές αυτών των «καμινάδων», υδρογονάνθρακες τροφοδοτούν νέες μικροβιακές κοινότητες, ακόμη και χωρίς την παρουσία οξυγόνου. Αυτές οι καμινάδες που εκπέμπουν αέρια με θερμοκρασία έως και 40 βαθμούς Κελσίου, φιλοξενούν μια πληθώρα σαλιγκαριών και καρκινοειδών. Μεγαλύτερα ζώα όπως καβούρια, γαρίδες, αχινούς και χέλια είναι σπάνια σε αυτό το σημείο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Παρά την ακραία φύση του περιβάλλοντος, αυτό φαίνεται να σφύζει από ζωή και οι ερευνητές πιστεύουν ότι αξίζει την προσοχή και την προστασία μας.

Βακτήρια που ζουν πάνω σε καμινάδα Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον/CC BY 3.0 μέσω Science Alert

Το 2024, ερευνητές ανακοίνωσαν την ανάκτηση ενός πετρώματος-πυρήνα μήκους 1.268 μέτρων που ανασύρθηκε από το υδροθερμικό πεδίο της Χαμένης Πόλης. Ελπίζεται ότι ο πυρήνας, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο δείγμα που έχει συλλεχθεί ποτέ, θα μπορούσε να παρέχει κρίσιμες ενδείξεις για το πώς εμφανίστηκε η ζωή στη Γη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Ενώ πιθανώς υπάρχουν και άλλα υδροθερμικά πεδία όπως αυτό, αυτό είναι το μόνο που έχουν καταφέρει να εντοπίσουν μέχρι στιγμής τα τηλεχειριζόμενα οχήματα.

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομίας

Οι επιστήμονες δεν είναι οι μόνοι που προσελκύονται από αυτό το ασυνήθιστο έδαφος, καθώς το 2018, ανακοινώθηκε ότι η Πολωνία είχε κερδίσει δικαιώματα εξόρυξης στον βυθό γύρω από την Χαμένη Πόλη. Αν και δεν υπάρχουν πολύτιμοι πόροι που να μπορούν να εξορυχθούν από το ίδιο το θερμικό πεδίο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τυχόν ρύπανση που μπορεί να προκληθεί από την εξόρυξη θα μπορούσε εύκολα να καταστρέψει αυτόν τον μοναδικό βιότοπο.

Ως εκ τούτου, ειδικοί ζητούν να καταχωρηθεί η Χαμένη Πόλη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, προκειμένου να προστατευθεί.