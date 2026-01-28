Μια «Χαμένη Πόλη» στα βάθη του ωκεανού είναι διαφορετική από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον πλανήτη

Αυτό το τοπίο, το οποίο ανακαλύφθηκε από επιστήμονες το 2000, είναι το μακροβιότερο γνωστό περιβάλλον υδροθερμικών εκλύσεων που υπάρχει στον ωκεανό

Newsbomb

Μια «Χαμένη Πόλη» στα βάθη του ωκεανού είναι διαφορετική από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον πλανήτη

Τρισδιάστατος χάρτης της Χαμένης Πόλης

Lost City Research/University of Washington μέσω Science Alert
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοντά στην κορυφή ενός υποθαλάσσιου βουνού, δυτικά της Μεσοατλαντικής Ράχης, ένα ασυνήθιστο τοπίο υψώνεται από το σκοτάδι.

Αποτελούμενο από λευκές «καμινάδες» όλων των μεγεθών - από μικρούς σαν μανιτάρια έως και έναν μεγαλοπρεπή μονόλιθο ύψους 60 μέτρων, αυτό το τοπίο φαίνεται γαλαζωπό υπό το φως τηλεχειριζόμενων οχημάτων που έχουν σταλεί για να το εξερευνήσουν. Πρόκειται για την Υδροθερμική Περιοχή της Χαμένης Πόλης.

Χαμένη Πόλη

Ένα τηλεχειριζόμενο όχημα φωτίζει τους «πύργους» της Χαμένης Πόλης

D. Kelley/UW/URI-IAO/NOAA μέσω Science Alert

Σύμφωνα με το Science Alert, αυτό το τοπίο, το οποίο ανακαλύφθηκε από επιστήμονες το 2000 σε βάθος μεγαλύτερο από 700 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, είναι το μακροβιότερο γνωστό περιβάλλον υδροθερμικών εκλύσεων που υπάρχει στον ωκεανό. Τίποτα παρόμοιο δεν έχει βρεθεί ποτέ.

Για τουλάχιστον 120.000 χρόνια και ίσως περισσότερο, ο ανυψωμένος αυτός «μανδύας» σε αυτό το μέρος του κόσμου αντιδράει με το θαλασσινό νερό και εκπέμπει υδρογόνο, μεθάνιο και άλλα διαλυμένα αέρια στο νερό του ωκεανού.

Χαμένη Πόλη

Μια λευκή καμινάδα

NOAA Photo Library

Μέσα στις ρωγμές και τις σχισμές αυτών των «καμινάδων», υδρογονάνθρακες τροφοδοτούν νέες μικροβιακές κοινότητες, ακόμη και χωρίς την παρουσία οξυγόνου. Αυτές οι καμινάδες που εκπέμπουν αέρια με θερμοκρασία έως και 40 βαθμούς Κελσίου, φιλοξενούν μια πληθώρα σαλιγκαριών και καρκινοειδών. Μεγαλύτερα ζώα όπως καβούρια, γαρίδες, αχινούς και χέλια είναι σπάνια σε αυτό το σημείο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Παρά την ακραία φύση του περιβάλλοντος, αυτό φαίνεται να σφύζει από ζωή και οι ερευνητές πιστεύουν ότι αξίζει την προσοχή και την προστασία μας.

Χαμένη Πόλη

Βακτήρια που ζουν πάνω σε καμινάδα

Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον/CC BY 3.0 μέσω Science Alert

Το 2024, ερευνητές ανακοίνωσαν την ανάκτηση ενός πετρώματος-πυρήνα μήκους 1.268 μέτρων που ανασύρθηκε από το υδροθερμικό πεδίο της Χαμένης Πόλης. Ελπίζεται ότι ο πυρήνας, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο δείγμα που έχει συλλεχθεί ποτέ, θα μπορούσε να παρέχει κρίσιμες ενδείξεις για το πώς εμφανίστηκε η ζωή στη Γη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Ενώ πιθανώς υπάρχουν και άλλα υδροθερμικά πεδία όπως αυτό, αυτό είναι το μόνο που έχουν καταφέρει να εντοπίσουν μέχρι στιγμής τα τηλεχειριζόμενα οχήματα.

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομίας

Οι επιστήμονες δεν είναι οι μόνοι που προσελκύονται από αυτό το ασυνήθιστο έδαφος, καθώς το 2018, ανακοινώθηκε ότι η Πολωνία είχε κερδίσει δικαιώματα εξόρυξης στον βυθό γύρω από την Χαμένη Πόλη. Αν και δεν υπάρχουν πολύτιμοι πόροι που να μπορούν να εξορυχθούν από το ίδιο το θερμικό πεδίο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τυχόν ρύπανση που μπορεί να προκληθεί από την εξόρυξη θα μπορούσε εύκολα να καταστρέψει αυτόν τον μοναδικό βιότοπο.

Ως εκ τούτου, ειδικοί ζητούν να καταχωρηθεί η Χαμένη Πόλη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, προκειμένου να προστατευθεί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Ερμούπολη - Βίντεο

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Φωτογραφία - ντοκουμέντο από το σημείο που διέρρευσε το προπάνιο

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Συναγερμός για δύο κρούσματα του ιού Nipah στη Δυτική Βεγγάλη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», είπε τραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ σε γιατρό

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος - Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους ο αναπληρωτής επικεφαλής υπουργός της πολιτείας Μαχαράστρα, Ατζίτ Παβάρ

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν οι χρήστες της Apple από τα 95 εκατ. αποζημίωσης: Ποιοι τα δικαιούνται

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γαλλία έχει πλέον ροζ πινακίδες για τις προσωρινές άδειες κυκλοφορίας

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία μιλά στο Newsbomb

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τέσσερα χρόνια φυλάκιση στον πρώην γερουσιαστή που νάρκωσε συνάδελφό του για να τη βιάσει

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα - Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα (Βίντεο)

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορά* για κάθε γκολ στο Άγιαξ-Ολυμπιακός από το Pamestoixima.gr

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 20χρονος επιτέθηκε σε 19χρονη για να τη ληστέψει - Της άρπαξε χρυσή αλυσίδα

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Οικία-Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά επιστρέφει - Μια νέα βιωματική έκθεση στον Πύργο της Τήνου

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίπρας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στεκόμαστε πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ενώπιον της εισαγγελέως Τρικάλων οδηγείται ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι δύο συλληφθέντες

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 17χρονης - Βιντεοσκόπησαν την επίθεση και την ανήρτησαν στα social media

10:21ΕΛΛΑΔΑ

«Μουδιασμένοι» οι παρουσιαστές στην πρωινή ζώνη - Τι είπαν για το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνουν την πίεση στην Τεχεράνη οι ΗΠΑ: Μία «όμορφη αρμάδα πλέει» προς το Ιράν είπε ο Τραμπ - Ξεκινούν στρατιωτικές ασκήσεις στη Μέση Ανατολή

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δολοφονίες με «οσμή» serial killer - Πέταξε στα σκουπίδια τη μία, στην ταράτσα την άλλη

10:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 38 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά, από τη χειμερινή καταιγίδα - Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε πολικές θερμοκρασίες (Βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο, 28 ο τρίτος - Αντιπροσωπεία οπαδών που επέστρεφε από Λιόν τους επισκέφθηκε

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών - Μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνιατρείο

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», είπε τραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ σε γιατρό

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα - Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα (Βίντεο)

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δολοφονίες με «οσμή» serial killer - Πέταξε στα σκουπίδια τη μία, στην ταράτσα την άλλη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία μιλά στο Newsbomb

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με «διαλείμματα» τις επόμενες ημέρες – Πού θα βρέξει την Τετάρτη

09:22ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Γιατί οι οπαδοί προτίμησαν τη διαδρομή από Ρουμανία και ταξίδεψαν στον δρόμο-καρμανιόλα

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ένας πολυτραυματίας – Περιμένουμε έγκριση για να ταξιδέψει στην Ελλάδα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

09:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έκκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ματς με Λιόν: «Παρακαλούμε σεβαστείτε την απόφαση της οικογένειάς μας»

10:10Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό - Ποιες λύσεις εξετάζει η κυβέρνηση

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ