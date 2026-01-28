Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

Βουβός πόνος στα χωριά των γυναικών - Όταν μια τέτοια τραγωδία βρίσκει έναν τόσο μικρό τόπο, ο πόνος βιώνεται συλλογικά

Ζωή Μακρυγιάννη

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους
Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Πέντε οικογένειες από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα θρηνούν για τον χαμό της Βάσως, της Έλενας, της Σταυρούλας, της Αναστασίας και της Αγάπης. Και μαζί τους θρηνεί και ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Από την πόλη των Τρικάλων, όπου αρκετά μαγαζιά παρέμειναν κλειστά το πρωί της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, σε ένδειξη πένθους, μέχρι τα χωριά από τα οποία κατάγονταν οι πέντε γυναίκες, επικρατεί ένας βουβός πόνος.

Η Βάσω Σκαμπαρδώνη, η Έλενα Κατσαρού, η Αναστασία Νάσιου, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα και η Αγάπη Μπουνόβα, έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά που προκλήθηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Δούλευαν στη βραδινή βάρδια. Άλλες για να προλαβαίνουν να βλέπουν τα παιδιά τους, άλλες για να μαζέψουν ένσημα, άλλες επειδή ήταν νέες στη δουλειά. Όλες έφυγαν από το σπίτι τους μερικές ώρες πριν για το νυχτοκάματο. Καμία τους δεν γύρισε.

Το Newsbomb.gr βρέθηκε σε ορισμένα από τα χωριά που θρηνούν «για τις κοπέλες που χάθηκαν τόσο άδικα».

Η μητέρα της Έλενας είχε χάσει πρόσφατα και τον άντρα της

Η 45χρονη Έλενα Κατσαρού ήταν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών και καταγόταν από το χωριό Γλίνος όπου και μεγάλωσε και έμενε στα Τρίκαλα από όταν παντρεύτηκε. Στο χωριό μένει ακόμα η μητέρα της, η οποία πριν λίγο καιρό, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, έχασε και τον άνδρα της.

katsarou.jpg

H Έλενα Κατσαρού

Το ήδη μικρό χωριό με μόλις λίγο πάνω από 400 κατοίκους, μερικές ώρες μετά την τραγωδία, έμοιαζε έρημο και απόκοσμο. Στους δρόμους δεν κυκλοφορούσε ψυχή, τα λιγοστά μαγαζιά -ένα καφενείο, ένα φαρμακείο και ένα μπακάλικο- είχαν τις πόρτες τους μισάνοιχτες, λες και πενθούσαν όλοι μαζί για τον χαμό ενός δικού τους ανθρώπου.

«Έφυγαν από το σπίτι τους και δεν επέστρεψαν. Τι να πούμε τώρα μετά από αυτό;», είπε στο Newsbomb.gr, ο ιδιοκτήτης του μπακάλικου του χωριού. «Η Έλενα ήταν από εδώ. Έφυγε όταν παντρεύτηκε, αλλά ερχόταν συχνά να δει τους δικούς της. Την ξέραμε την κοπέλα και δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της τραγωδίας. Τι να σας πω τώρα για τη μητέρα της που πριν λίγο καιρό έχασε και τον άνδρα της. Και τώρα αυτό;».

glinos.jpg

Η γειτονιά της οικογένειας της Έλενας στον Γλίνο

Διστακτικός από τη μία, στεκόμενος στη μισάνοιχτη πόρτα του μαγαζιού του, αλλά με μία εξομολογητική διάθεση από την άλλη, σαν να πίστευε ότι μόνο αν βάλει σε λόγια αυτά που σκέφτεται, μπορεί να τα εκλογικεύσει και να τα συνειδητοποιήσει. «Και θα κρατήσει ακόμα. Ο πόνος δεν θα φύγει ποτέ. Αλλά με όλες αυτές τις διαδικασίες, μέχρι να πάρουν οι συγγενείς τους ανθρώπους τους, δεν μπορούν να τους κηδέψουν και παρατείνεται το πένθος τους», λέει ο ιδιοκτήτης του μπακάλικου του Γλίνου, ο οποίος ανέφερε ότι μέχρι και στο χωριό που απέχει πάνω από 4 χιλιόμετρα από τη «Βιολάντα», άκουσαν την έκρηξη.

«Δούλευε για τα παιδιά της»

Σε κοντινή απόσταση από τον Γλίνο, βρίσκεται το Μεγαλοχώρι, όπου ζούσε με την οικογένειά της η Αγάπη Μπουνόβα. Όλοι έκαναν λόγο για μια «εξαιρετική γυναίκα», που «δούλευε για τα παιδιά της».

agapi.jpg

Η Αγάπη Μπουνόβα

Μουδιασμένοι και εκεί οι κάτοικοι, μην ξέροντας πώς να διαχειριστούν τις νωπές ακόμα σκέψεις τους από την τραγωδία. «Ήταν βαρύ αυτό που έγινε, ήταν όλες οι κοπέλες από κοντινά χωριά και είμαστε συγκλονισμένοι με τον χαμό τους», αναφέρει ιδιοκτήτης περιπτέρου στο Μεγαλοχώρι στο Newsbomb.

megaloxori2.jpg

Μεγαλοχώρι

Ίδιο το κλίμα και στο Αγναντερό, το χωριό από το οποίο καταγόταν η Αγάπη. Εκεί πλέον δεν ζει μόνιμα κανείς από την οικογένειά της, ενώ μετέβησαν στο χωριό συγγενείς της μετά την τραγική είδηση του χαμού της.

agnantero.jpg

Αγναντερό

Ανείπωτη θλίψη και στο Γριζάνο

Ανείπωτη θλίψη επικρατούσε και στο Γριζάνο, όπου ζούσε η Αναστασία Νάσιου. «Εδώ μένουν οι γονείς της, η Αναστασία είχε έρθει πρόσφατα από τη Γερμανία», περιγράφει στο Newsbomb κάτοικος του χωριού.

anastasia.jpg

«Είμαι σοκαρισμένος, την ήξερα καλά, στο ίδιο χωριό ζούσαμε. Πριν έξι μήνες ήρθε στην Ελλάδα και πήγε να δουλέψει για να συμπληρώσει τα ένσημα να βγει στη σύνταξη. Και χάθηκε με αυτόν τον τρόπο», συμπληρώνει.

grizano2.jpg

Γριζάνο

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη καταγόταν από το Γαρδίκι. Ήταν κι αυτή μητέρα δύο παιδιών και ζούσε με την οικογένειά της στην πόλη των Τρικάλων, ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα καταγόταν από την Καρδίτσα.

Οι κάτοικοι των χωριών που μίλησαν στο Newsbomb δεν ήταν συγγενείς των θυμάτων. Ζούσαν όμως μαζί τους στον ίδιο τόπο. Και όταν μια τέτοια τραγωδία βρίσκει τόσο μικρούς τόπους, ο πόνος βιώνεται συλλογικά.

