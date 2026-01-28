Βιολάντα: Ενώπιον της εισαγγελέως Τρικάλων οδηγείται ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι δύο συλληφθέντες

Το κατώφλι του εισαγγελικού μεγάρου των Τρικάλων περνούν το πρωί της Τετάρτης, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», καθώς και δύο ακόμη συλληφθέντες, για να τους απαγγελθούν κατηγορίες για τον θανάσιμο τραυματισμό πέντε εργατριών και τον τραυματισμό των υπολοίπων που δούλευαν στη μοιραία βάρδια τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων».

Η «Βιολάντα» για τις συλλήψεις

Σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρονται τα εξής: «Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

