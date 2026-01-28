Βιολάντα: Μόλις τέσσερις επιθεωρητές εργασίας για Τρίκαλα και Καρδίτσα

Τρεις επιθεωρητές και ένας προϊστάμενος για τις σχεδόν 6.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη δυτική Θεσσαλία

Newsbomb

Βιολάντα: Μόλις τέσσερις επιθεωρητές εργασίας για Τρίκαλα και Καρδίτσα
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μόλις τέσσερις επιθεωρητές εργασίας Ασφαλείας και Υγείας, -εκ των οποίων ο ένας είναι προϊστάμενος-, αναλογούν στις σχεδόν 6.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Τρικάλων και της Καρδίτσας, ανάμεσα σε αυτές και η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» που έχασε πέντε εργαζόμενες μητέρες, στη φονική έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01).

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας Παναγιώτα Ρόζου, υπάρχουν 233 επιθεωρητές εργασίας Ασφαλείας και Υγείας σε όλη τη χώρα, μαζί και στα νησιά, όπως καταγράφεται στην ετήσια έκθεση απολογισμού του 2024.

Ένας επιθεωρητής για πάνω από 1.700 επιχειρήσεις

«Είναι χαρακτηριστικό ότι για όλες τις επιχειρήσεις των Τρικάλων και της Καρδίτσας, αναλογούν τρεις επιθεωρητές εργασίας κι ένας προϊστάμενος. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στον Έβρο και στη Ροδόπη, όπου οι επιθεωρητές εργασίας είναι τρεις, εκ των οποίων ο ένας είναι προϊστάμενος, αλλά και σε όλες τις περιφέρειες. Σύμφωνα με τα πανελλαδικά στοιχεία, ένας επιθεωρητής εργασίας είναι υπεύθυνος να ελέγξει πάνω από 1.700 επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πλέον, η Επιθεώρηση Εργασίας απαρτίζεται από 233 επιθεωρητές Ασφαλείας και Υγείας σε όλη τη χώρα, σε αντίθεση τις 415 θέσεις που προβλέπονταν το 2000. Με την ενίσχυση της επιθεώρηση Ασφαλείας και Υγείας με επιθεωρητές θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων και δίνοντας ταυτόχρονα βάρος στις επιχειρήσεις με αυξημένη επικινδυνότητα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η πίεση προς τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και για την απαιτούμενη τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Η ασφάλεια των εργαζόμενων πρέπει προπαντός να είναι ο στόχος των εταιριών, όμως οι εργοδότες που προσπαθούν να μειώσουν το κόστος μειώνοντας τα μέτρα ασφαλείας, επιβάλλεται να έχουν το "άγχος" του ότι θα ελεγχθούν και θα δεχτούν κυρώσεις», δήλωσε στο thesspost.gr.

Μέσος όρος ηλικίας τα 55 έτη

Σύμφωνα με την κυρία Ρόζου, «το κράτος επέλεξε να μειώσει τις οργανικές θέσεις, οπότε οι όποιες κενές υπήρχαν, καταργήθηκαν σύμφωνα με τον μνημονιακό νόμο. Τώρα, συνεχώς αποχωρούν εργαζόμενοι και δεν γίνονται καθόλου προσλήψεις, το πολύ δύο, πέντε ή και καμία ανά έτος. Φτάσαμε στο σημείο να μειωνόμαστε ολοένα και περισσότερο, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας είναι άνω των 55 ετών», σημειώνει.

Με βάση τις ανάγκες και τον αριθμό των επιχειρήσεων, θα έπρεπε οι επιθεωρητές εργασίας να είναι τουλάχιστον οι διπλάσιοι, αναφέρει. «Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 500 -που και πάλι δε θα είναι εφικτό να επισκεπτόμαστε κάθε μέρα όλες τις επιχειρήσεις-, αλλά πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να ανανεώνεται το προσωπικό με περισσότερες δυνάμεις. Όσο πιο πολύ εντείνονται οι ελεγχοι, τόσο πιο πολύ πιέζονται οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν την νομοθεσία και να ελέγχουν τα συστήματα ασφαλείας. Θα μετρούσαμε σίγουρα μείωση του αριθμού των σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Τιμισοάρα η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ - «Εντολή του Ιβάν Σαββίδη να φροντίσουμε τα πάντα»

09:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έκκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ματς με Λιόν: «Παρακαλούμε σεβαστείτε την απόφαση της οικογένειάς μας»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών

09:22ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Γιατί οι οπαδοί προτίμησαν τη διαδρομή από Ρουμανία και ταξίδεψαν στον δρόμο-καρμανιόλα

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Κέον Χι: 20 μήνες φυλάκιση στην πρώην κυρία της Νότιας Κορέας - Ποια είναι η «Μαρία Αντουανέτα» της Σεούλ

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάρτηση Καρυστιανού για το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Σήμερα σιωπή. Η πόλη μας πενθεί»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ένας πολυτραυματίας – Περιμένουμε έγκριση για να ταξιδέψει στην Ελλάδα

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κουρσεβέλ - 270 άτομα εκκένωσαν το κτίριο (Βίντεο)

08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο, 28 ο τρίτος - Αντιπροσωπεία οπαδών που επέστρεφε από Λιόν τους επισκέφθηκε

08:42LIFESTYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκοψε και δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν - Τι συζήτησαν

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σχεδόν δύο εκατομμύρια νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Μόλις τέσσερις επιθεωρητές εργασίας για Τρίκαλα και Καρδίτσα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Και ο παππούς κατηγορούμενος στην υπόθεση κακοποίησης παιδιών - Στη φυλακή οι γονείς

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στο Μέιν: Βραβευμένος σεφ από τη Χαβάη ανάμεσα στα θύματα

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Volvo ανανεώνει τα XC40, XC60 και XC90 με νέα υβριδικά συστήματα

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον Άλεξ Πρέτι: «Δεν έπρεπε να φέρει όπλο, αλλά δεν ήταν επίδοξος δολοφόνος»

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple Creator Studio: Η νέα συνδρομητική υπηρεσία για παραγωγή περιεχομένου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο, 28 ο τρίτος - Αντιπροσωπεία οπαδών που επέστρεφε από Λιόν τους επισκέφθηκε

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ένας πολυτραυματίας – Περιμένουμε έγκριση για να ταξιδέψει στην Ελλάδα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αυτοψία του Newsbomb.gr στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με «διαλείμματα» τις επόμενες ημέρες – Πού θα βρέξει την Τετάρτη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Μέσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σχεδόν δύο εκατομμύρια νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Καταγγελίες συγγενών, συνδικάτων και τρύπες στις σωληνώσεις προκαλούν ερωτήματα για την ασφάλεια του εργοστασίου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κουρσεβέλ - 270 άτομα εκκένωσαν το κτίριο (Βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ