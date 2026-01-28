Βιολάντα: Καταγγελίες συγγενών, συνδικάτων και τρύπες στις σωληνώσεις προκαλούν ερωτήματα

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τυχόν παραλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς μετά τα συνδικάτα, έρχονται κι αυτές των συγγενών των θυμάτων να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η τοποθέτηση του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος αποκάλυψε ότι έγιναν δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο της «Βιολάντα», κατά τους προηγούμενους μήνες, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είχαν γίνει αναφορικά με πιθανές διαρροές στο σύστημα των σωληνώσεων.

Την ίδια στιγμή, κατά την αυτοψία στα συντρίμμια του εργοστασίου εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες που φέρονται να είχαν υποστεί διάτρηση. Μένει να εκδοθεί το επίσημο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για «έγκλημα» κάνει λόγο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, ανέφερε πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία, κατά τους οποίους έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις προβλημάτων κυρίως σε ό,τι αφορά στις εξόδους διαφυγής και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

«Έγινε επί τόπου ένας έλεγχος και παρατηρήθηκαν κάποια ζητήματα, σε σχέση και με τους εξόδους διαφυγής και σε σχέση με το υγραέριο που χρησιμοποιούσαν στους φούρνους για να ψήνουν τα μπισκότα» είπε χαρακτηριστικά κι αποκάλυψε ότι το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας δεν το έλαβαν ποτέ παρά τις οχλήσεις, με την τελευταία να γίνεται χθες, ημέρα της τραγωδίας στο εργοστάσιο μπισκοτοποιίας.

«Το ζητήσαμε από την Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας, να δούμε ακριβώς τι κατέγραψαν και για να δούμε αν συσχετίζεται και κατά πόσο συσχετίζεται με το δυστύχημα που έγινε χθες το βράδυ, με τις ελλείψεις που είχαμε εντοπίσει το προηγούμενο διάστημα» έλεγαν χαρακτηριστικά οι επικεφαλής του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Μιλώντας σχετικά στο Newsbomb.gr οι άνθρωποι του Συνδικάτου έκαναν λόγο για «έγκλημα». «Φτάνει πια, όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους» έλεγαν χαρακτηριστικά.

Καραγκούνης: Δύο καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για τη «Βιολάντα»

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει δύο καταγγελίες για το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Μιλώντας στον Real FM, ο κ. Καραγκούνης είπε: «Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος. Είχαν γίνει καταγγελίες πράγματι και είχε μεταβεί εκεί η Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με το εργατικό κέντρο.

Η πρώτη έγινε στις 24 Ιουλίου του 2025 για τη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε βγάλει για πρώτη φορά ως υπουργείο Εργασίας εγκυκλίους και είχαμε διατάξει παύση εργασιών. Έγιναν έλεγχοι για ζητήματα σχετικά με το αν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, νερά κλπ, ενημερώθηκε το εργατικό κέντρο, και συμμορφώθηκε η επιχείρηση ως προς αυτές τις υποδείξεις» τόνισε ο κ. Καραγκούνης, σημειώνοντας πως τέτοιες καταγγελίες γίνονται συχνά σε όλες τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025 που είχε να κάνει με ένα ζήτημα εξοπλισμού. Εκεί εντοπίστηκαν δύο παραβάσεις -και θα υπάρξει σταχυολόγηση γιατί υπήρξαν ενστάσεις, οπότε θα δούμε τι θα πει και η ανεξάρτητη αρχή – που αφορούσαν μία σήμανση CE που έλειπε από ένα μηχάνημα, ενώ σε ένα μηχάνημα που είχε έναν διάδρομο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Βεβαίως καμία σχέση με αυτό που συνέβη» πρόσθεσε ο κ. Καραγκούνης, κάνοντας λόγο για ένα δραματικό γεγονός.

Οικογένεια Ελένης Κατσαρού: «Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα»

Η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης Κατσαρού, που εργάζεται επίσης στη «Βιολάντα», αναφέρει με δάκρυα στα μάτια ότι δεν γινόταν καμία συντήρηση στα μηχανήματα και αποκαλύπτει πως «τόσο καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα».

«Ανατινάχτηκε το παιδί μου, μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα»

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, που δούλευε στην εταιρεία μαζί με την κόρη της, δήλωσε με δάκρυα στα μάτια ότι «28 χρόνια δούλευα εκεί, 14 χρόνια είχε η Ελένη μου. Δουλεύαμε τόσα χρόνια μαζί. Ήθελα εγώ να αφήσω τα κόκαλά μου στη “Βιολάντα”, όχι να θάψω την κόρη μου. Δεν γινόταν συντήρηση στα μηχανήματα κι αυτά, τόσον καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα, τίποτα. Ανατινάχτηκε το παιδί μου», μιλώντας στο STAR.«Δούλευε συνέχεια νύχτα, για να είναι το πρωί στο παιδί της. Το εγγονάκι μου είναι 14 ετών. Δούλευα συνέχεια κι έλεγα “εγώ, εγώ να πεθάνω εκεί μέσα”. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ, έχασα και τον σύζυγό μου το 2019 και με στήριζαν τα κορίτσια μου. Η κόρη μου ήταν ένας άγγελος, καλοσυνάτη, βοηθούσε με τα πάντα, ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Τους έλεγα (σ.σ. ότι η μονάδα παραγωγής χρειάζεται συντήρηση), αλλά δεν έκαναν κάτι, το κτήριο δεν το συντήρησαν ποτέ εδώ και 20 χρόνια», προσθέτει και λυγίζει.

Η Έλενα Κατσαρού

«Πριν από την έκρηξη, φλεγόταν για 20 λεπτά εσωτερικά το εργοστάσιο»

Η αδελφή της Ελένης Κατσαρού είπε με «σπασμένη» φωνή ότι «δούλευε για την οικογένειά της, το παιδί της, για να μπορεί να στηρίξει με ό,τι μπορούσε. Δούλευε εκεί 15 χρόνια και προσπαθούσε να συνεισφέρει στο σπίτι της. Τελείωσε η κοπή της πίτας, διασκέδασαν όλοι μαζί και μετά, έπρεπε να πάει κάποια στιγμή για δουλειά. Κατά τις 04:00, έμαθα ότι έγινε ένα "μπαμ" και πριν γίνει το "μπαμ", φλεγόταν για 20 λεπτά εσωτερικά το εργοστάσιο, ο χώρος παραγωγής. Μετά, έγινε το "μπαμ" και όλα κάηκαν.

Προφανώς υπήρξε κάποια διαρροή αερίου, γιατί σε κάποιους χώρους μύριζε αέριο αλλά οι υπεύθυνοι δεν το διόρθωσαν. Το αμέλησαν; Δεν μπορούσαν να το φτιάξουν; Ως αποτέλεσμα, έμεινε όπως είναι. Δούλευαν με πολύ λίγα άτομα, είμαι θυμωμένη γιατί χάθηκε άδικα η αδελφή μου. Θα μπορούσαν να δουλεύουν καλύτερα, να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να είναι ένας ασφαλής χώρος εργασίας. Ποιος θα αναπληρώσει την αδελφή μου;».

Τι ισχύει για τις εγκαταστάσεις με αέριο

Στην περίπτωση του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η ισχυρή έκρηξη και η φωτιά φέρονται να ξεκίνησαν στην πτέρυγα παραγωγής όπου στο υπόγειο λειτουργούσαν φούρνοι με προπάνιο. Πιθανολογείται ότι προηγήθηκε διαρροή αερίου κι ανάφλεξη μέσα στον χώρο των φούρνων, ενώ οι κεντρικές δεξαμενές προπανίου βρίσκονταν εκτός κτιρίου και τροφοδοτούσαν το σύστημα μέσω σωληνώσεων.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για εγκαταστάσεις LPG προβλέπουν μεταξύ άλλων την ύπαρξη ανιχνευτών διαρροής προπανίου χαμηλά στον χώρο, συστημάτων αυτόματης διακοπής ροής σε περίπτωση διαρροής, επαρκή αερισμό, ιδίως σε υπόγειους χώρους όπου το αέριο συγκεντρώνεται και προφανώς τακτική συντήρηση. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να εξερράγησαν ακόμα και το αλεύρι και η ζάχαρη.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» κι άλλη δύο

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο ακόμη ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, το απόγευμα της Τρίτης (27/1), καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης είναι οι εξής:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Πρόκληση σωματικών βλαβών

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τεχνικού βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

