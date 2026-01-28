Κιμ Κέον Χι: 20 μήνες φυλάκιση στη «Μαρία Αντουανέτα» της Νότιας Κορέας - Η άνοδος και η πτώση

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας καταδίκασε την Τετάρτη την πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι σε 20 μήνες φυλάκιση σε υπόθεση διαφθοράς, αφού την έκρινε ένοχη για αποδοχή πολυτελών δώρων από την αμφιλεγόμενη Εκκλησία Ενοποίησης, μετέδωσε το Yonhap news. Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ ανακοίνωσε την ετυμηγορία. Ωστόσο, την αθώωσε από τις κατηγορίες για συμμετοχή σε σχέδιο χειραγώγησης μετοχών και για παραβίαση του Νόμου περί Πολιτικών Ταμείων.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 15 ετών για την πρώην πρώτη κυρία της χώρας. Τον περασμένο μήνα, κατηγορήθηκε για αποδοχή πολυτελών δώρων από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα κυβερνητικές θέσεις και πολιτικούς διορισμούς. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι έλαβε δώρα αξίας περίπου 258.000 δολαρίων, ανάμεσά τους έναν πολυτελή πίνακα, για να υποστηρίξει έναν υποψήφιο που επιδίωκε το χρίσμα του κυβερνώντος Κόμματος Λαϊκής Δύναμης στις γενικές εκλογές του περασμένου έτους.

Η δίκη της μεταδόθηκε ζωντανά AP

Ο σύζυγος της Κιμ και ο έκπτωτος πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ καταδικάστηκε επίσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε πέντε χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία της παρεμπόδισης των προσπαθειών των ανακριτών να τον συλλάβουν πέρυσι, μεταξύ άλλων διατάσσοντας την Προεδρική Υπηρεσία Ασφαλείας να εμποδίσει την εκτέλεση εντάλματος κράτησης στην επίσημη προεδρική κατοικία. Η απόφαση σηματοδότησε την πρώτη ποινή μεταξύ οκτώ υποθέσεων για τις οποίες δικάζεται, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων ότι ηγήθηκε μιας εξέγερσης μέσω της κήρυξης στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.

Ποια είναι η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας;

Η Κιμ Κέον Χι συνελήφθη τον Αύγουστο κατηγορούμενη για μια σειρά αδικημάτων, όπως δωροδοκία, χειραγώγηση μετοχών και πολιτική παρέμβαση - τις οποίες η ίδια αρνήθηκε πεισματικά. Η 52χρονη Κιμ κατηγορήθηκε ότι κέρδισε περισσότερα από 552.570 δολάρια, συμμετέχοντας σε ένα σχέδιο χειραγώγησης τιμών που αφορούσε τις μετοχές της Deutsch Motors, μιας αντιπροσωπείας της BMW στη Νότια Κορέα, από τον Οκτωβρίου 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2012.

Κατηγορείται επίσης ότι δέχθηκε πολυτελείς τσάντες, ένα διαμαντένιο κολιέ και άλλα δώρα αξίας έως και 11.500 δολαρίων ως δωροδοκίες από την αμφιλεγόμενη Εκκλησία Ενοποίησης σε αντάλλαγμα για επιχειρηματικές χάρες, και ότι έλαβε 58 δωρεάν δημοσκοπήσεις, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2022. Η δίκη της η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το δικαστήριο είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μια σύζυγος προέδρου κατηγορείται ενώ βρίσκεται υπό κράτηση. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η ίδια έχει εμπλακεί σε διαμάχη.

Πριν γίνει η πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, η Kιμ Κέον Χι– γεννημένη ως Kιμ Μιέονγκ Σιν –ήταν επιχειρηματίας και λάτρης της τέχνης. Αποφοίτησε με πτυχίο στην καλλιτεχνική παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο Γυναικών Sookmyung το 1999, αλλά αργότερα αντιμετώπισε επανειλημμένες κατηγορίες για λογοκλοπή κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων εκεί, κάτι που οδήγησε το πανεπιστήμιο να ακυρώσει το πτυχίο της το 2025, αφού η επιτροπή δεοντολογίας της έρευνας διαπίστωσε ότι η διατριβή της είχε παραβιαστεί. Η ίδια δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημόσια αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το 2009, ίδρυσε την εταιρεία εκθέσεων τέχνης Covana Contents, της οποίας εξακολουθεί να είναι διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος - αλλά το 2019 τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φέρεται να είχε αποφύγει την πληρωμή φόρων, ενώ έλαβε μίζες για τη διοργάνωση εκθέσεων τέχνης.

Η Κιμ, η οποία παραιτήθηκε από τον ρόλο της, απαλλάχθηκε από αυτές τις κατηγορίες το 2023, αλλά ο ειδικός σύμβουλος επανεξετάζει επί του παρόντος την υπόθεση. Στη συνέχεια, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2022, τις οποίες τελικά κέρδισε ο σύζυγός της, έγινε γνωστό ότι η Κιμ είχε υποβάλει αιτήσεις σε πανεπιστήμια και εταιρείες που περιείχαν πλαστά προσόντα και βραβεία, πυροδοτώντας ένα σκάνδαλο για πιθανώς πλαστά διαπιστευτήρια.

Απαντώντας σε αυτούς τους ισχυρισμούς, τους οποίους ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του συζύγου της, η Κιμ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για αυτό που χαρακτήρισε «υπερβολές» στο βιογραφικό της. Υποσχέθηκε επίσης ότι αν ο σύζυγός της γινόταν πρόεδρος, θα «επικεντρωνόταν αποκλειστικά στον ρόλο της σύζυγου». Ωστόσο, η συμπεριφορά της όσο βρισκόταν σε αυτόν τον ρόλο είναι αυτή που έχει προκαλέσει μερικές από τις πιο έντονες αντιδράσεις.

Το σκάνδαλο με τις τσάντες

Στο τέλος του 2023, εμφανίστηκε υλικό από κατασκοπευτική κάμερα που έδειχνε την Κιμ να λαμβάνει μια πολυτελή τσάντα από ένα άτομο σε ένα γραφείο στη Σεούλ. Το βίντεο αναφέρθηκε ότι βιντεοσκοπήθηκε κρυφά από τον πάστορα Choi Jae-young χρησιμοποιώντας μια κάμερα ενσωματωμένη στο ρολόι του - και η δημοσίευσή του ενέτεινε τον δημόσιο έλεγχο για το τότε προεδρικό ζεύγος.

Φαινόταν να δείχνει τον Choi να περπατάει προς ένα κατάστημα για να αγοράσει την γκριζογάλαζη τσάντα από δέρμα μοσχαριού, με μια απόδειξη που ανέβαζε την αξία της 2.200 δολάρια. Στη συνέχεια, ο Choi επισκέπτεται την Covana Contents, μια εταιρεία στη Σεούλ που ανήκει στην πρώτη κυρία, όπου η κα Kim ρωτάει τον πάστορα: «Γιατί μου φέρνετε συνέχεια αυτά τα πράγματα;»

Η νομοθεσία της Νότιας Κορέας καθιστά παράνομη την παραλαβή δώρων αξίας. Και ενώ το βίντεο δεν έδειχνε ρητά την κα Κιμ να δέχεται το δώρο, η Korea Herald ανέφερε τότε ότι το προεδρικό γραφείο επιβεβαίωσε την παραλαβή της τσάντας και δήλωσε ότι «διαχειριζόταν και φυλασσόταν ως ιδιοκτησία της κυβέρνησης».

Αυτό το περιστατικό είναι μία από τις 16 καταγγελίες που εξέτασε η ομάδα ειδικών ανακριτών, 12 εκ των οποίων διαβιβάστηκαν στην αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση. Η Κιμ αρνήθηκε τις κατηγορίες - αν και παραδέχτηκε ότι έλαβε τσάντες Chanel, τις οποίες, όπως λέει, αργότερα επέστρεψε χωρίς να τις χρησιμοποιήσει. Οι εισαγγελείς ζήτησαν τον περασμένο μήνα ποινή φυλάκισης 15 ετών και πρόστιμο 2 δισεκατομμυρίων γουόν, λέγοντας ότι «στάθηκε υπεράνω του νόμου» και συνωμότησε με την Εκκλησία της Ενοποίησης για να υπονομεύσει τον «συνταγματικά επιβεβλημένο διαχωρισμό θρησκείας και κράτους».

Aπό τους πιο ατιμασμένους πρώην ηγέτες της Νότιας Κορέας

Ενώ η σειρά σκανδάλων της Κιμ έριξε σκιά στην προεδρική καριέρα του συζύγου της, ο ίδιος ο Γιουν ήταν αυτός που τελικά σφράγισε τη δική του μοίρα ως ένας από τους πιο ατιμασμένους πρώην ηγέτες της Νότιας Κορέας. Στις 16 Ιανουαρίου, κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση εξουσίας, πλαστογράφηση εγγράφων και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, όταν προσπάθησε και απέτυχε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα το 2024. Έχει επίσης καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Ήταν η πρώτη από τις ετυμηγορίες σε τέσσερις δίκες που συνδέονταν με το αιφνιδιαστικό διάταγμα στρατιωτικού νόμου του Γιουν. Αν και βραχύβια, η κίνηση αυτή προκάλεσε αναταραχή σε εθνικό επίπεδο, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες καθώς οι βουλευτές έσπευσαν στην εθνοσυνέλευση για να ανατρέψουν την απόφαση του Γιουν. Οι ενέργειες του Γιουν «βύθισαν τη χώρα σε πολιτική κρίση», δήλωσε ένας δικαστής κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, σημειώνοντας ότι ο Γιουν «δεν είχε δείξει συστηματικά καμία μεταμέλεια».

Ήταν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας που διήρκεσε ένα χρόνο για την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου από τον Γιουν, που ειδικοί εισαγγελείς άρχισαν να διερευνούν πολλές από τις κατηγορίες εναντίον της Κιμ. Ενώ η Νότια Κορέα έχει ιστορικό κατηγοριών και φυλακίσεων εναντίον πρώην προέδρων, είναι η πρώτη φορά που φυλακίζονται τόσο ένας πρώην πρόεδρος όσο και μια πρώην πρώτη κυρία.